Tahran'daki protestolarda dün gözaltına alınan üniversite öğrencilerinden 30'u serbest bırakıldı

İran'ın başkenti Tahran'da Mahsa Emini'nin ölümünün protesto edildiği dünkü gösteriler sırasında arbede çıkan ve birçok öğrencisi gözaltına alınan Şerif Teknoloji Üniversitesinden 30 öğrencinin serbest bırakıldığı bildirildi.

İran resmi ajansı İRNA, üniversiteden bir kaynağa dayandırdığı haberinde, dün yaşanan gösterilerin ardından 37 öğrencinin gözaltına alındığını, bunlardan 30'unun daha sonra serbest bırakıldığını aktardı.

Haberde, gözaltına alınan öğrencilerin çoğunun gösterici olmadığı, dersten çıktıktan sonra evlerine gitmek üzereyken üniversitenin yanında bulunan otoparkta gözaltına alındığı belirtildi.

Şerif Teknoloji Üniversitesindeki gösteriler sırasında çıkan arbedede kimsenin ölmediği kaydedilen haberde, aralarında öğrenci, öğretim üyesi ve güvenlik güçlerinin bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Tahran'da 13 Eylül'de 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine 17 Eylül'de başlayan gösteriler, görece sakin geçen iki günün ardından 1 Ekim Cumartesi günü üniversitelerin açılmasıyla yeniden alevlenmişti.

Bu kapsamda başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde üniversitelerde gösteriler düzenlenmiş, aynı hareketlilik sokaklara da yansımıştı.

Tahran'daki Şerif Teknoloji Üniversitesinde dün göstericiler ile kolluk kuvvetleri arasında arbede yaşanmış, birçok göstericinin gözaltına alındığı ve yaralıların olabileceği ifade edilmişti.