Tahran'daki protestolarda dün gözaltına alınan üniversite öğrencilerinden 30'u serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tahran'daki protestolarda dün gözaltına alınan üniversite öğrencilerinden 30'u serbest bırakıldı

03.10.2022 19:00
Tahran'daki protestolarda dün gözaltına alınan üniversite öğrencilerinden 30'u serbest bırakıldı

İran'ın başkenti Tahran'da Mahsa Emini'nin ölümünün protesto edildiği dünkü gösteriler sırasında arbede çıkan ve birçok öğrencisi gözaltına alınan Şerif Teknoloji Üniversitesinden 30 öğrencinin serbest bırakıldığı bildirildi.

İran'ın başkenti Tahran'da Mahsa Emini'nin ölümünün protesto edildiği dünkü gösteriler sırasında arbede çıkan ve birçok öğrencisi gözaltına alınan Şerif Teknoloji Üniversitesinden 30 öğrencinin serbest bırakıldığı bildirildi.

İran resmi ajansı İRNA, üniversiteden bir kaynağa dayandırdığı haberinde, dün yaşanan gösterilerin ardından 37 öğrencinin gözaltına alındığını, bunlardan 30'unun daha sonra serbest bırakıldığını aktardı.

Haberde, gözaltına alınan öğrencilerin çoğunun gösterici olmadığı, dersten çıktıktan sonra evlerine gitmek üzereyken üniversitenin yanında bulunan otoparkta gözaltına alındığı belirtildi.

Şerif Teknoloji Üniversitesindeki gösteriler sırasında çıkan arbedede kimsenin ölmediği kaydedilen haberde, aralarında öğrenci, öğretim üyesi ve güvenlik güçlerinin bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Tahran'da 13 Eylül'de 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine 17 Eylül'de başlayan gösteriler, görece sakin geçen iki günün ardından 1 Ekim Cumartesi günü üniversitelerin açılmasıyla yeniden alevlenmişti.

Bu kapsamda başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde üniversitelerde gösteriler düzenlenmiş, aynı hareketlilik sokaklara da yansımıştı.

Tahran'daki Şerif Teknoloji Üniversitesinde dün göstericiler ile kolluk kuvvetleri arasında arbede yaşanmış, birçok göstericinin gözaltına alındığı ve yaralıların olabileceği ifade edilmişti.

YORUMLAR
500
İran üniversitelerinde protesto gösterileri devam ediyor İran üniversitelerinde protesto gösterileri devam ediyor Tahran'daki Şerif Teknoloji Üniversitesi gösteriler nedeniyle dersleri sanal ortama taşıdı Tahran'daki Şerif Teknoloji Üniversitesi gösteriler nedeniyle dersleri sanal ortama taşıdı
Kaynak: AA

Mahsa Emini, Tahran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tahran'daki protestolarda dün gözaltına alınan üniversite öğrencilerinden 30'u serbest bırakıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:22 Dünyanın en iğrenç yemekleri müzesinde Türkiye'de yapılan bir yemek de var! Fark eden Türkler büyük şaşkınlık yaşıyor
00:01 Bloomberg'den şaşırtan iddia: Türkiye, Rusya'ya yapılan doğal gaz ödemeleri için erteleme istedi
23:48 Şarkıcı Haluk Levent, "Hesabımız çalındı" diyerek yardım bekleyen ailelerden istenilen parayı paylaştı
23:33 7 bin yıllık mezar bulan arkeologlar büyük şaşkınlık yaşadı: Bu manzara çok ürkütücü
23:17 ABD'den Türkiye ile gerilimi tırmandıracak bir hamle daha! Rum askerlerine eğitim verecekler
22:22 Nişantaşı'nda görüntülenen Berdan Mardini, bir işten elini eteğini çekeceğini açıkladı
22:09 İstanbulspor, Karagümrük'ü 2-1 yendi
21:56 Saat veren Kılıçdaroğlu beklenen açıklamayı yaptı: Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz
21:39 Bakan Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun "Metronun maliyeti bize ait" iddiasına cevap verdi: Bu bir emek hırsızlığıdır
21:11 Eşini öldürüp intihar eden hakimin kayınvalidesi konuştu: Torunlarımı onlara vermeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 00:51:23. #1.13#
SON DAKİKA: Tahran'daki protestolarda dün gözaltına alınan üniversite öğrencilerinden 30'u serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement