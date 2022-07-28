İran'daki sel felaketinde can kaybı 6'ya yükseldi - Son Dakika
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İran'daki sel felaketinde can kaybı 6'ya yükseldi

28.07.2022 17:38
İran'daki sel felaketinde can kaybı 6'ya yükseldi

İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiği, yaralı sayısının ise 14'e yükseldiği belirtildi.

İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiği, yaralı sayısının ise 14'e yükseldiği belirtildi.

İran'ın başkenti Tahran'da dün gece etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selde bilanço artıyor. Yetkililer, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini, yaralı sayısının ise 14'e yükseldiğini duyurdu. Tahran Acil Durum Başkanı Yahya Saleh Tabari, halkı başkentteki dağlık alanlardan ve nehir kenarlarından kaçınmaya çağırdı. Tahran Valisi Mohsen Mansouri, bölge sakinlerinin şiddetli yağış ve sel uyarılarına büyük ölçüde uymadığını söyledi.

İran Kızılayı Başkanı Pirhossein Kolivand ise yaptığı açıklamada, ülkenin 31 eyaletinden 18'inin selden etkilendiğini söyledi.

Tahran'da bugün şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı. - TAHRAN

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Tahran'ın kuzeybatısındaki sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetti (1) Tahran'ın kuzeybatısındaki sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetti (1) İran'da sel: 4 ölü, 9 yaralı İran'da sel: 4 ölü, 9 yaralı
Kaynak: İHA

Tahran, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'daki sel felaketinde can kaybı 6'ya yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'daki sel felaketinde can kaybı 6'ya yükseldi - Son Dakika
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