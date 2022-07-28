İran'da Türkiye'nin de katıldığı sağlık turizmi kongre ve fuarı düzenlendi

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İran'ın başkenti Tahran'da "Uluslararası Sağlık Turizmi ve Özel Hastaneler Kongre ve Fuarı" düzenlendi.

Türkiye, Hindistan, Rusya, Tunus ve Irak gibi ülkelerden hastane yöneticileri, sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren şirketler ve birçok ülkeden temsilcinin katıldığı organizasyonda, bir yandan sağlık turizmine dair bilgiler paylaşılırken diğer yandan da bu alanda yaşanan sorunların çözümüne dair öneriler tartışıldı.

Organizasyona katılan İran Meclisi Sağlık ve Tedavi Komisyonu Üyesi ve Turizm Grubu Başkan Vekili Muhammed Ali Muhsini Bendpey, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Organizasyona 20 ülkeden katılımcı iştirak etti

Bendpey, sağlık turizmi ve sağlık turizminde özel hastanelerin rolünün değerlendirildiği organizasyona İranlı kurumların yanı sıra 20 ülkeden katılımcıların iştirak ettiğini belitti.

Durumu yakından değerlendirmek ve sorunları tespit edebilmek için organizasyonda yer aldığını aktaran İranlı yetkili, seminer ve konferansların iyi geçtiğini, konukların farklı konularda açıklamalarda bulunduğunu anlattı.

Sağlık turizminin önemli sorunlarından birinin yabancı ülkelerden hasta getiren aracı şirketlerin eksikliği olduğunu söyleyen Bendpey, bunun aşılması için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini ifade etti.

Bazı ülkelerde hastaların vize almasının gerçekten zor olduğuna işaret eden Bendpey, "Ben bu durumu Meclis komisyonumuzda gündeme getireceğim. Ayrıca durumu Dışişleri Bakanlığından arkadaşlarımızla da paylaşıp sorunu çözmeye çalışacağız." diye konuştu.

İranlı yetkili, sağlık turizminin önündeki engelleri çözmek için gerekirse Mecliste bazı kanun tekliflerinde de bulunabileceklerini kaydetti.

Yaptırımlar İranlı hastaları zor durumda bırakıyor

Kendileri için bir diğer sorunun nükleer programı nedeniyle İran'a uygulanan yaptırımlar olduğuna işaret eden Bendpey, hastaların bunun dışında tutulması gerektiğini belirtti.

Bendpey "Tıbbi malzemelerin çoğunu ve ilaçların yüzde 3-5 civarındaki kısmını ithalat yoluyla ediniyorduk. Maalesef bu ilaçlar konusunda ciddi bir sorunla karşı karşıyayız." şeklinde konuştu.

İlaç ve tıbbi malzemelere yaptırım uygulanmasının BM kararlarına aykırı olduğunu vurgulayan Bendpey, "Ne yazık ki ülkeler kanser hastası çocukların ilaçlarına da yaptırım uyguluyor." dedi.

Bendpey, her ülkenin ihtiyacı olan bütün malzemeyi üretemeyeceğini, dolayısıyla ülkelerin birbirine bağımlı olduğunu sözlerine ekledi.

Sağlık, dünyanın en önemli gündemlerinden biri

Türkiye'den katılan Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Genel Sekreteri Doktor Uğur Baran, bu organizasyonu desteklediklerini belirtti.

Baran, sağlık turizminin dünyanın önemli gündemlerinden biri olduğunu ifade ederek, "Bir Kovid-19 süreci yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Bunun getirdiği yeni açılımlar var." diye konuştu.

Sağlık turizminin bütün dünyadaki sağlık kuruluşlarının ilgisini çektiğini söyleyen Baran, "Sağlık turizmi hem insanlığa hizmet, hem de karlılığı artırmak için önemli bir alandır. İran da bu konuda ciddi adımlar atıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye sağlık turizminde bir adım önde

Baran, uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından sertifikalandırılmış hastanelerin sağlık turizmi için imkan sağladığını aktararak, "İran bu konuda yol kat ediyor. Tabii biz bu konuda epey eskiyiz, Türkiye'de 50'ye yakın hastanemiz kriterlerini tamamlamış ve sertifikalarını almış durumdalar. Türkiye'nin bu konuda bir adım önde olduğunu söylemekte yarar var." dedi.

Bu buluşmayı sadece sağlık turizmi gibi düşünmemek gerektiğini dile getiren Baran, İran'da "ilginç yatırım imkanları" olduğunu, İran'daki sermaye kuruluşlarının da "Türkiye'de ilginç yatırımlar" yapabileceğini ifade etti.

Baran, bu çalışmaların ekonomik bir faaliyete dönüşmesini umduğunu sözlerine ekledi.

Anne ve babası Türkiye'deki Tıp Fakültesi'nden mezun

İran'ın Elburz eyaletinin Kerec şehrinde bulunan Özel Meryem Hastanesi'nin Başkanı Muhammed Hüseyin Dilşad, Türkiye'nin eskiden beri sağlık turizmi konusunda İran ile yakın temas içerisinde olduğunu belirterek, "Türkiye sağlık turizmi konusunda çok ilerledi. İki ülke arasındaki tecrübe paylaşımı ile umarım iyi iş birliği yaparız ve tecrübelerden istifade ederiz." dedi.

Babasının İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden, annesinin de İstanbul'daki başka bir üniversitenin Tıp Fakültesi'nden mezun olduğunu aktaran Dilşad, kendisinin de İstanbul Fatih doğumlu olduğunu söyledi.

Dilşad, başında bulunduğu hastanenin faaliyete başladıktan sonra sağlık turizmi alanında Orta Doğu'da iyi işler yaptığını, babasının da Türkiye'deki hastane ve firmalarla çalışmalarında kendilerine çok yardımcı olduğunu anlattı.

İstanbul'un dünyada turizm açısından önemli 5 şehirden biri olduğunu söyleyen Dilşad, İstanbul'un Kovid-19 sonrasında fiyat rekabeti açısından da bölgede sağlık turizmi alanında önemli role sahip olduğunu kaydetti.

Dilşad, Meryem Hastanesi çalışanlarının çoğunun, doktor olan anne ve babasının sayesinde Türkçe öğrendiğini, bunun kendileri için büyük bir avantaj olduğunu ifade etti.

"İstanbul'daki bir hastaneyle ortak çalışmalarımız var"

Arak Sina Hastanesi Başkanı Doktor Murteza Sıddıki de bu organizasyona katılmaktan memnun olduğunu, bu yolla diğer ülkelerdeki hastaneler ile iletişimlerini ilerlettiklerini söyledi.

Burada tecrübe paylaşımı da yaptıklarını aktaran Sıddıki, İstanbul'daki bir hastaneyle ortak çalışmaları olduğunu kaydederek, "Kısırlık tedavisi konusunda iş birliğimiz var. Birbirimize yardımcı olup tecrübelerimizi paylaşıyoruz." diye konuştu.

Organizasyon kapsamında birçok oturum düzenlendi

Tahran'da düzenlenen organizasyonda ayrıca Sigorta ve Akreditasyon, Yeşil Hastaneler, Liderlik ve Yöneticilik, Rehabilitasyon Merkezleri, Sağlıkta Markalaşma, Sağlık teknolojileri ve Telesağlık konularında da oturumlar düzenlendi.

Etkinlikte medikal ürünler, laboratuvar ekipmanları, ilaç üreticileri, hizmet sağlayıcılar ve sektörle ilgili üreticiler ile sağlık kuruluşları yöneticilerinin bir araya geldiği B2B görüşmeleri yapıldı, farklı ülkelerin temsilcileri çeşitli iş birliği anlaşmaları imzaladı.