İran'ın başkenti Tahran'da yangın - Son Dakika

İran'ın başkenti Tahran'da yangın

Tuba KARA, (DHA)- İran'da bir AVM'de yangın çıktı. AVM'nin büyük bir kısmının yangın nedeniyle hasar gördüğü ve kullanılmaz hale geldiği bildirildi.

Başkent Tahran'daki Shahid Boroujerdi kasabasında bulunan Besat karayolu üzerindeki bir AVM'de, dün gece yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, binanın büyük bir bölümünün hasar gördüğü ve kullanılmaz hale geldiği ifade edildi. İtfaiye sözcüsü Seyed Celal Maleki, ekiplerin AVM'nin önüne geldiği sırada binanın üçüncü katındaki yaklaşık 500 metrekare bir alanın yandığını belirtti. Öte yandan, bina içerisinde patlamaların da meydana geldiği ve buna bağlı olarak çatının çöktüğü bilgisini paylaştı. Yangının söndürüldüğü, can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı bildirildi.