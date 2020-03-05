İran'ın başkenti Tahran'daki taksi ve otobüslerde 'koronavirüs temizliği' - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'ın başkenti Tahran'daki taksi ve otobüslerde 'koronavirüs temizliği' - Son Dakika Dünya

İran'ın başkenti Tahran'daki taksi ve otobüslerde 'koronavirüs temizliği'

6 saat önce

İran'ın başkenti Tahran'daki taksi ve otobüslerde 'koronavirüs temizliği' yapıldı.

İran'ın başkenti Tahran'daki taksi ve otobüslerde 'koronavirüs temizliği' yapıldı.View on euronews

İran'ın başkenti Tahran'daki taksi ve otobüslerde 'koronavirüs temizliği'

Tahran, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:33 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Moskova'daki İdlib zirvesi devam ederken İran destekli gruplar, bölgeye 400 terörist daha gönderdi
İran Meclisi Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan, koronavirüse yakalandı ABD'li Senatörler Lindsay Graham ve Marco Rubio, İdlib konusunda Türkiye'ye destek verilmesi çağrısı yaptı BM'den İdlib'de başlayan ateşkes ile ilgili ilk açıklama: Kalıcı olmasını umut ediyoruz

Son Dakika Haberleri
01:43 Aleyna Tilki, babası ve Aynur Aydın arasında yaşanan polemik hakkında konuştu
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 02:47:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'ın başkenti Tahran'daki taksi ve otobüslerde 'koronavirüs temizliği' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]