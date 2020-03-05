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İran'ın başkenti Tahran'daki taksi ve otobüslerde 'koronavirüs temizliği'
6 saat önce
İran'ın başkenti Tahran'daki taksi ve otobüslerde 'koronavirüs temizliği' yapıldı.
İran'ın başkenti Tahran'daki taksi ve otobüslerde 'koronavirüs temizliği' yapıldı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:33
Son Dakika Moskova'daki İdlib zirvesi devam ederken İran destekli gruplar, bölgeye 400 terörist daha gönderdi İran Meclisi Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan, koronavirüse yakalandı ABD'li Senatörler Lindsay Graham ve Marco Rubio, İdlib konusunda Türkiye'ye destek verilmesi çağrısı yaptı BM'den İdlib'de başlayan ateşkes ile ilgili ilk açıklama: Kalıcı olmasını umut ediyoruz