Son Dakika Haberleri: İran'ın başkenti Tahran'daki tarihi binada yangın çıktı
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İran'ın başkenti Tahran'daki tarihi binada yangın çıktı

2 saat önce

İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde bulunan Hasanabad Meydanı'ndaki tarihi bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İran'ın başkenti Tahran'daki tarihi binada yangın çıktı, System.String[]
İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde bulunan Hasanabad Meydanı'ndaki tarihi bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Tahran İtfaiye Sözcüsü Celal Meleki, İran devlet medyasına yaptığı açıklamada, Hasanabad Meydanı'ndaki tarihi binanın henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldığını belirtti.
Meleki, saat 21.00 dolaylarında yaklaşık 200 yıllık anahtarcıların bulunduğu bir binada meydana gelen yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğünü, olayda can kaybı ve yaralanma olmadığını söyledi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor.
Tahran, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:30 Kaynak: AA
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