İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran'ın güneyindeki Şehid Tondguyan Petrol Rafinerisi'nde çıkan büyük bir yangın nedeniyle tesisteki tüm faaliyetler durduruldu.
Yangın nedeniyle bölgenin büyük bir duman bulutuyla kaplandığı ve itfaiye ekipleri ile ambulansların olay mahalline sevk edildiği belirtildi.
Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı aktarılırken yangının nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Öte yandan dün de İran'ın en büyük savaş gemisi Hark'ta yangın çıkmış ve mürettabat can yelekleri giydirilerek tahliye edilmişti. Sabah saatlerinde ise İranlı yetkililer, 40 yıldır donanma envanterinde bulunan geminin resmen battığını duyurdu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tahran'da petrol rafinerinde büyük yangın! Kara dumanlar gökyüzünü kapladı - Son Dakika