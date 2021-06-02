Üye Girişi
Tahran'da petrol rafinerinde büyük yangın! Kara dumanlar gökyüzünü kapladı - Son Dakika

Tahran'da petrol rafinerinde büyük yangın! Kara dumanlar gökyüzünü kapladı

02.06.2021 19:04

İran'ın başkenti Tahran'ın güneyindeki Şehid Tondguyan Petrol Rafinerisi'nde büyük bir yangın çıktı. Gökyüzünü donamların kapladığı yangına çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Öte yandan İran dün öğlen saatlerinde de en büyük savaş gemisini yangın yüzünden kaybetmişti.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran'ın güneyindeki Şehid Tondguyan Petrol Rafinerisi'nde çıkan büyük bir yangın nedeniyle tesisteki tüm faaliyetler durduruldu.

GÖKYÜZÜNÜ DUMANLAR KAPLADI

Yangın nedeniyle bölgenin büyük bir duman bulutuyla kaplandığı ve itfaiye ekipleri ile ambulansların olay mahalline sevk edildiği belirtildi.

Tahran'da petrol rafinerinde büyük yangın! Kara dumanlar gökyüzünü kapladı

CAN KAYBI YOK

Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı aktarılırken yangının nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Tahran'da petrol rafinerinde büyük yangın! Kara dumanlar gökyüzünü kapladı

İRAN EN BÜYÜK SAVAŞ GEMİSİNİ DE YANGINDA KAYBETTİ

Öte yandan dün de İran'ın en büyük savaş gemisi Hark'ta yangın çıkmış ve mürettabat can yelekleri giydirilerek tahliye edilmişti. Sabah saatlerinde ise İranlı yetkililer, 40 yıldır donanma envanterinde bulunan geminin resmen battığını duyurdu.

Tahran'da petrol rafinerinde büyük yangın! Kara dumanlar gökyüzünü kapladı
Her fırsatta ABD'ye meydan okuyan İran, en büyük savaş gemisini kaybetti

Tahran, Yangın, Petrol, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tahran'da petrol rafinerinde büyük yangın! Kara dumanlar gökyüzünü kapladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

MGK'dan terörle mücadele vurgusu: Yurt içi ve sınır ötesindeki terör operasyonları kararlılıkla sürecek MGK'dan terörle mücadele vurgusu: Yurt içi ve sınır ötesindeki terör operasyonları kararlılıkla sürecek Eliyle karnını gizlemesi dikkat çekti! Şeyma Subaşı hamile olmadığını açıkladı Eliyle karnını gizlemesi dikkat çekti! Şeyma Subaşı hamile olmadığını açıkladı Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak Yeni sezon forması belli oldu! Fenerbahçe taraftarı çok beğendi Yeni sezon forması belli oldu! Fenerbahçe taraftarı çok beğendi Uzman isimden koronayı atlatanlar için ilginç tanımlama: Yarım insan olarak devam ediyorlar Uzman isimden koronayı atlatanlar için ilginç tanımlama: Yarım insan olarak devam ediyorlar Jose Sosa'dan Trabzonspor'a haber: Hata yapmışım, beni geri alın Jose Sosa'dan Trabzonspor'a haber: Hata yapmışım, beni geri alın Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti "İstediğimle yatarım" diyen eşini öldüren adam, mahkemede hüngür hüngür ağladı

Son Dakika Haberleri
18:21 Son Dakika: TFF'den yabancı oyuncularla ilgili yeni karar çıktı
18:17 Birleşmiş Milletler'den Emine Erdoğan'a anlamlı ödül!
18:07 İsviçre, Türkiye'yi listeden çıkardı! Koronavirüste riskli ülkeler listesinde artık Türkiye yok
17:52 Yeni sezon forması belli oldu! Fenerbahçe taraftarı çok beğendi
17:43 İzmir'de bıçaklı saldırgan, engelli memuru rehin aldı! Kentte hareketli anlar
17:21 Kenan Sofuoğlu'ndan milletvekilliği itirafları geldi! Berat Albayrak'la ilgili ilk kez konuştu
17:12 Elon Musk, yaptığı paylaşımlarla anlaşmayı bozdu
17:11 Hollywood'a ilham olan 5 anime! Bir tanesi tamamen kopyalanmış
17:04 Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak
17:03 Normalleşme adımlarının ardından ilk kez toplandı: Bilim Kurulunun gündeminde 3 başlık var!
Son anket sonuçlarında İYİ Parti sürprizi! Cumhur İttifakı'ndan yüzde 3 oy kopardılar Son anket sonuçlarında İYİ Parti sürprizi! Cumhur İttifakı'ndan yüzde 3 oy kopardılar         
18:56
Galatasaray'da tüm başkan adaylarının ortak tek bir vaadi var: Aaron Boupendza transferi Galatasaray'da tüm başkan adaylarının ortak tek bir vaadi var: Aaron Boupendza transferi         
18:41
RTÜK'den ceza yağmuru! Kanallar ve programlar kaçamadı RTÜK'den ceza yağmuru! Kanallar ve programlar kaçamadı         
18:29
Son Dakika: TFF'den yabancı oyuncularla ilgili yeni karar çıktı Son Dakika: TFF'den yabancı oyuncularla ilgili yeni karar çıktı         
18:22
İlişki yaşadığı kadını vurup intihara kalkıştı İlişki yaşadığı kadını vurup intihara kalkıştı         
17:45
Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak         
17:05
Musa Orhan'a hakaretten Ezgi Mola'ya 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava Musa Orhan'a hakaretten Ezgi Mola'ya 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava         
16:16
Üç büyüklerin peşinde olduğu Fatih Kurucuk, Hatayspor'la anlaştı Üç büyüklerin peşinde olduğu Fatih Kurucuk, Hatayspor'la anlaştı         
15:47
Merkez Bankası Başkanı'nın faiz mesajı dikkat çekti: Piyasalardaki erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı Merkez Bankası Başkanı'nın faiz mesajı dikkat çekti: Piyasalardaki erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı         
15:21
İran'ın en büyük savaş gemisi battı İran'ın en büyük savaş gemisi battı         
11:42
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor         
11:23
Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak         
11:11
Cono kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydu Cono kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydu         
11:03
"İlişki sırası bendeydi" diyerek evli sevgilisini öldüren kadına, müebbet hapis talebi         
10:17
Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden         
09:49
İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 19:29:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tahran'da petrol rafinerinde büyük yangın! Kara dumanlar gökyüzünü kapladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement