İran'ın Basra Körfezi'ndeki Zülfikar 1400 askeri tatbikatı sona erdi - Son Dakika

İran Silahlı Kuvvetleri'nin, Basra Körfezi'nin Mekran sahillerinde hava, deniz ve kara kuvvetlerinin katılımı ile gerçekleştirdiği Zülfikar 1400 askeri tatbikatı bugün sona erdi.

İran Silahlı Kuvvetleri tarafından Basra Körfezi'nin Mekran sahillerinde düzenlenen ve hava, deniz ve kara kuvvetlerinin katılımı ile gerçekleştirilen Zülfikar 1400 askeri tatbikatı sona erdi. Geçtiğimiz Pazar günü başlayan ve ABD Merkezli McDonnell Douglas Firması tarafından geliştirilen F-4 avcı bombardıman uçaklarının kullanıldığı tatbikatta, gemi savar füzeleri ve denizden karayı hedef alabilen yeni nesil füzeler de kullanıldı. İran ordusunun Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ali Rıza Sebahiferd yaptığı açıklamada, "Tatbikatta kullanılan, keşif, radar sistemleri, elektronik harp ve diğer alanlardaki tüm sistemler, küresel düzeydeki en son teknoloji ile yerli olarak üretildi" ifadelerini kullandı.

İran, tatbikatta birçok askeri ekipman ve teknolojisini test etti

Dün tatbikatın 2. gününde ise İran, yerel olarak geliştirilen füzeleri, torpidoları ve insansız hava araçlarını (İHA) test ederken, Zülfikar 1400 askeri tatbikat sözcüsü Muhammed Musevi yaptığı açıklamada, deniz hedeflerine karşı kıyıdan ateşlenen satıhtan satıha ekipmanlar arasında gemi savar seyir füzeleri Kader, Nasır ve Kadir'in bulunduğunu kaydetti. Kıyıdan 200 kilometre açığa yerleştirilen bir gemi hedefi, Mekran sahili açıklarındaki bir taktik füze sahasından fırlatılan orta menzilli Kader Füzesi kullanılarak başarılı bir şekilde vuruldu. Bir fırlatma gemisinden gönderilen Kadir Füzesi'nin de bir yüzey hedefini 300 kilometrelik bir mesafeden vurduğunu belirten Musevi, tatbikatı özel kılan bir diğer şeyin de önceden belirlenmiş hedefleri başarıyla vuran Arash insansız hava aracının kullanılması olduğunu belirtti. Musevi, Tarık ve Kadir sınıfı denizaltıların çeşitli torpidolar kullanarak yüzey ve yer altı temsili tehditlerle karşı karşıya kaldığını ve Tarık sınıfı bir denizaltının kullanılarak bir DM1 deniz mayını fırlatıldığını söyledi.

Ayrıca başka bir elektronik harp, anti-radar insansız hava aracı olan Omid de, tatbikat sırasında temsili düşman radarlarını etkisiz hale getirmek için teste tabi tutuldu. Ek olarak tatbikatta hazırlanan temsili saldırganlar ise, kara birimleri tarafından ateşlenen roketler ve hassas akıllı toplar ile ordunun hava kuvvetlerinin saldırı helikopterleri ve savaş dronları tarafından etkisiz hale getirildi. Musevi, geçtiğimiz Pazar gününü Pazartesi'ye bağlayan gece boyunca, Mersad hava savunma sisteminin İran'ın entegre savunma ağı ile koordineli olarak düşman bir hava hedefini vurduğunu aktardı. İran ordusunun Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, tatbikata verilen aralarda yaptığı açıklamada, Zülfikar-1400 tatbikatının temel amacının İran'ın askeri personelini koordine etmek ve genç askerleri teknik bilgiyle tanıştırmak olduğunu belirtti.

Öte yandan İran, 29 Kasım tarihinde Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine yeniden katılacaklarını açıklamasının ardından geçtiğimiz Pazar günü Basra Körfezi'nde Zülfikar 1400 askeri tatbikatını başlatmıştı. Zülfikar 1400 askeri tatbikat Sözcüsü Musevi tatbikatın ilk günü yaptığı açıklamada, "Tatbikata, hava, kara ve deniz kuvvetleri katıldı. Deniz Kuvvetlerimiz, belirlenen düşman hedeflerini F-4 savaş uçaklarının verdiği destekle başarılı bir şekilde yok etti" ifadelerini kaydetmişti.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)