Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ), merkez üssünün Van 'ın Başkale ilçesine yaklaşık 62 kilometre mesafede olduğu tespit edilen depremin 5,6 büyüklüğünde olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Azerbaycan, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İran'daki depremde 528 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.