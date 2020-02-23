Son Dakika › 3. Sayfa › İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Kotur ilçesinde meydana gelen depremde 25 kişinin... - Son Dakika
İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Kotur ilçesinde meydana gelen depremde 25 kişinin...
7 saat önce
İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Kotur ilçesinde meydana gelen depremde 25 kişinin yaralandığı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:50 Kaynak: İHA
İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Kotur ilçesinde meydana gelen depremde 25 kişinin yaralandığı açıklandı. - TAHRAN
Son Dakika Son dakika: İran'da yayılan koronavirüs nedeniyle sınır kapıları kapatıldı, ulaşım tek taraflı durduruldu Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle İran'dan gelen araç, eşya ve yolcu girişleri durduruldu Van'daki depremin ardından Naci Görür'den önemli uyarı: Başkale Fayı, 5.8'den daha büyük deprem üretebilir Son Dakika: Türkiye-İran sınırında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi