İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Kotur ilçesinde meydana gelen depremde 25 kişinin... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Kotur ilçesinde meydana gelen depremde 25 kişinin... - Son Dakika

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Kotur ilçesinde meydana gelen depremde 25 kişinin...

7 saat önce

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Kotur ilçesinde meydana gelen depremde 25 kişinin yaralandığı açıklandı.

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Kotur ilçesinde meydana gelen depremde 25 kişinin..., System.String[]

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Kotur ilçesinde meydana gelen depremde 25 kişinin yaralandığı açıklandı. - TAHRAN

Azerbaycan, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:50 Kaynak: İHA
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