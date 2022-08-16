İran'ın nükleer müzakere heyetinin danışmanı: "Nükleer anlaşmaya her zamankinden daha yakınız" - Son Dakika
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İran'ın nükleer müzakere heyetinin danışmanı: "Nükleer anlaşmaya her zamankinden daha yakınız"

16.08.2022 10:42
İran'ın nükleer müzakere heyetinin danışmanı: "Nükleer anlaşmaya her zamankinden daha yakınız"

İran'ın Batı ile nükleer müzakerelerini yürüten heyetin danışmanı Muhammed Marandi, Viyana'da yapılan nükleer müzakerelerde çözüm bekleyen meselelerin aşılmasının zor olmadığını ve nükleer anlaşmaya her zamankinden daha yakın olduklarını belirtti.

İran'ın Batı ile nükleer müzakerelerini yürüten heyetin danışmanı Muhammed Marandi, Viyana'da yapılan nükleer müzakerelerde çözüm bekleyen meselelerin aşılmasının zor olmadığını ve nükleer anlaşmaya her zamankinden daha yakın olduklarını belirtti.

İran müzakere heyetinin danışmanı ve Tahran Üniversitesi öğretim görevlilerinden Marandi, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Tahran'ın Avrupa Birliği'nin (AB) nükleer müzakerelerde nihai anlaşma taslağı olarak sunduğu öneriye verdiği yanıtı değerlendirdi.

İran'ın AB'ye ilettiği cevabında endişelerini dile getirdiğini ve müzakerelerde çözüm bekleyen meselelerin aşılmasının zor olmayacağını belirterek, "Bu endişeler geçmişteki ABD ve AB'nin anlaşmadaki ihlallerine dayanmaktadır. (Henüz) bir anlaşma olacağını söyleyemem ama anlaşmaya her zamankinden daha yakınız." ifadelerini kullandı.

İran ile nükleer müzakereler

İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Nisan 2021'den bu yana aralıklarla Viyana'da yapılıyor.

Viyana'da Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla yapılan müzakerelere eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington, AB aracılığıyla dolaylı katılım sağlıyor.

Washington, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini isterken, İran nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönerek tüm yaptırımları kaldırmasını ve anlaşmadan tekrar ayrılmayacağına dair güvence vermesini talep ediyor. İran ayrıca nihai anlaşma için nükleer programıyla ilgili uluslararası "siyasi soruşturmaların" kapatılmasını istiyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell'in 25 Haziran'daki Tahran ziyaretinde, ABD ile İran arasında AB aracılığıyla yapılan dolaylı görüşmelerin Doha'da sürdürülmesine karar verilmişti. 29 Haziran'da yapılan görüşmelerde de ilerleme sağlanamadığı açıklanmıştı.

Borrell, 20 Temmuz'da İran ile ABD arasındaki anlaşmazlığı çözmek için taraflara yeni bir taslak metin sunduğunu duyurmuştu. Tahran ve Washington yönetimleri de AB'nin sunduğu yeni çözüm önerilerini olumlu karşıladıklarını ilan etmişti.

Müzakerelere yeniden başlamak için 4 Ağustos'ta yeniden Viyana'da toplanan taraflar, 4 gün süren görüşmelerde az da olsa ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.

Son olarak ABD'nin Wall Street Journal gazetesi, 11 Ağustos'ta ismi açıklanmayan Avrupalı diplomatlara dayandırdığı haberde, AB'nin, görüşmelerdeki tıkanıklığı aşmak için İran'ın geçmişteki nükleer faaliyetlerine ilişkin BM soruşturmasını kapatmayı amaçlayan bir öneriyi Tahran'a sunduğunu yazmıştı.

İran, AB'nin nükleer müzakerelerde nihai anlaşma taslağı olarak sunduğu önerilere yazılı yanıt verdiğini duyurmuş ve ABD'den "esneklik" beklediğini açıklamıştı.

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ABD ve İran yeniden nükleer anlaşmaya varabilecek mi? ABD ve İran yeniden nükleer anlaşmaya varabilecek mi? İran, ABD'nin 'gerçekçi ve esnek' olması halinde nükleer anlaşmanın mümkün olduğunu açıkladı İran, ABD'nin 'gerçekçi ve esnek' olması halinde nükleer anlaşmanın mümkün olduğunu açıkladı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Avrupa Birliği, Viyana, İran, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'ın nükleer müzakere heyetinin danışmanı: "Nükleer anlaşmaya her zamankinden daha yakınız" - Son Dakika
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