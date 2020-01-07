Son Dakika › Dünya › İran'ın Batı karşısında koz olarak kullandığı Hürmüz Boğazı neden önemli? - Son Dakika Dünya
İran'ın Batı karşısında koz olarak kullandığı Hürmüz Boğazı neden önemli?
6 saat önce
Hürmüz Boğazı, Ortadoğu’daki petrol üreticilerinin, Pasifik Asya, Avrupa, Kuzey Amerika pazarlarına bağlayan stratejik bir ana damar olma özelliğini taşıyor.
İran'ın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere ile zaman zaman yaşadığı gerginlikler ilk olarak kendisini Hürmüz Boğazı çevresinde bir güç gösterisine dönüşmüş olarak gösteriyor.
ABD'nin İran'da dini lider Ali Hamaney'den sonra ülkenin en önemli ikinci ismi olarak görülen Kasım Süleymani'yi hava saldırısı ile öldürmesi Hürmüz Boğazı'nı yine uluslararası gündeme taşıdı.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:45
Son Dakika ABD'ye tehditler savuran İran'ın elini kolunu bağlayan harita İran ve Amerika karşı karşıya gelirse kim kazanır? İşte ülkelerin askeri güçleri Kasım Süleymani'nin cenazesi akıllara Ayetullah Humeyni'nin cenazesini getirdi Tecavüz iftirası atan genç kıza 4 hapis cezası!