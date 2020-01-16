İran'ın batı sınırında 100'den fazla kaçak silah ele geçirildi - Son Dakika
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İran'ın batı sınırında 100'den fazla kaçak silah ele geçirildi

6 saat önce

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Kiyomers Haydari, ülkenin batı sınırında çeşitli çap ve markalarda 100'den fazla kaçak silah ele geçirildiğini açıkladı.

İran'ın batı sınırında 100'den fazla kaçak silah ele geçirildi, System.String[]

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Kiyomers Haydari, ülkenin batı sınırında çeşitli çap ve markalarda 100'den fazla kaçak silah ele geçirildiğini açıkladı.

Irak sınırındaki Kirmanşah eyaletinde İran devlet televizyonuna konuşan Haydari, "Ülkenin batı sınırında 2 kaçakçı grup, çeşitli çapta silahları sınırdan geçirmek üzereyken emniyet güçleri tarafından yakalandı." dedi.

Ele geçirilenler arasında 28 kaleşnikof tüfek ve 86 tabanca olduğunu aktaran Haydari, söz konusu silahların olası rejim karşıtı protesto gösterilerinde kullanılmak üzere ülkeye sokulmak istendiğini öne sürdü.

Haydari'nin açıklaması sırasında ele geçirilen silahlar da sergilendi.

Salih Zeki Çolak, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:32 Kaynak: AA
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