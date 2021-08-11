İran'ın batısında çıkan orman yangınında 20 hektarlık alan yandı - Son Dakika

İran Kızılay ekipleri ve yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu 20 hektar ormanlık alanın yandığı aktarıldı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Irak sınırındaki Serdeşt ilçesinin kırsalında orman yangını çıktı.

Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış!

Gelini ile kavga eden kayınpeder, gelinine 6 el ateş açtı!

Sinop'ta aşırı yağış sel felaketine sebep oldu! Sele teslim olan evi gören vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi!

Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti