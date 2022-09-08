İran'da geçen ay düzenlenen su protestolarında 25 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

İran'da geçen ay düzenlenen su protestolarında 25 kişi gözaltına alındı

08.09.2022 13:40
İran'da geçen ay düzenlenen su protestolarında 25 kişi gözaltına alındı

İran'ın batısındaki Hemedan eyaletinde su kesintileri nedeniyle ağustos sonunda düzenlenen protestolar sırasında 25 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

İran'ın batısındaki Hemedan eyaletinde su kesintileri nedeniyle ağustos sonunda düzenlenen protestolar sırasında 25 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

"Dünya-yi İktisat" gazetesinin haberine göre, Hemedan Valisi Muhammed Ali Muhammedi, eyaletteki su sorununu ele alan bir toplantıda konuştu.

Yüzde 70'i tarım için kullanılan bölgedeki Ekbatan Barajı'ndaki su miktarının iki yılda yaklaşık iki buçuk kat azaldığına dikkati çeken Muhammedi, eyaletteki su teminiyle ilgili sorunu çözmek için yoğun çaba harcadıklarını söyledi.

Vali Muhammedi, bu kapsamda su tankerleriyle bölge halkına temiz içme suyu ulaştırdıklarını aktardı.

Su kesintileri nedeniyle düzenlenen protestolara da değinen Muhammedi, "Yasa dışı şekilde düzenlenen üç gösteride 25 kişi gözaltına alındı ve bunların 20'sinin Hemedan eyaletinde ikamet etmediği tespit edildi. Bu kişiler gösterilerde bulunarak halk arasında terör ve hoşnutsuzluk oluşturmayı amaçladılar." dedi.

Hemedan ve Çeharmahal Bahtiyari eyaletlerinde ağustos ayının sonlarında su kesintilerine tepki için düzenlenen protestolar sırasında yetkililer aleyhinde sloganlar atılmıştı.

İran hükümeti, protestoların ardından bölgedeki su teminiyle ilgili sorunun çözülmesi için her türlü çabayı göstereceklerini duyurmuştu. İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabiyan, 31 Ağustos'ta devlet televizyonunda yaptığı bir konuşmada, Hemedan'a su temini projesinin yakında faaliyete gireceğini açıklamıştı. Ülke medyasında ise bölgedeki su sorununun hala sürdüğü belirtiliyor.

YORUMLAR
500
Karadeniz'de avlanan gırgır teknelerinde 'balık boyu' denetimi yapıldı Karadeniz'de avlanan gırgır teknelerinde 'balık boyu' denetimi yapıldı Elazığ'da üretilen sazan yavruları 101 su kaynağına bırakıldı Elazığ'da üretilen sazan yavruları 101 su kaynağına bırakıldı Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan 3 kişi yaralandı Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Muhammed Ali, İran, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da geçen ay düzenlenen su protestolarında 25 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:17 İç çamaşırı, ekmek ve tampon! Suçüstü yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı
19:18 Fenerbahçe taraftarları Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile yapılacak maç öncesi Putin maskesiyle görüntülendi
19:05 Belediyenin mağdur ettiği yaşlı kadın ve ailesi çatıya çıkıp eylem yaptı
18:40 Yunan adasında korkunç olay! 8 erkeğin tecavüzüne uğradı.
18:34 Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi macerası başlıyor! Dinamo Kiev maçının 11'ler açıklandı
18:30 Gelinini yalanlayan Gökhan Güney'den çarpıcı sözler: Uygunsuz sitelerle bağlantısı var
18:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan davet Avrupa'da kriz çıkardı
17:56 Elon Musk'ın mesajları ortaya çıktı: 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyorsak, Twitter'ı satın almanın anlamı yok
17:58 Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş'a transfer oldu
17:26 Ankaragücü, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 19:42:37. #1.13#
SON DAKİKA: İran'da geçen ay düzenlenen su protestolarında 25 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement