İran'daki sel felaketinde can kaybı 76'ya yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

İran'daki sel felaketinde can kaybı 76'ya yükseldi

01.08.2022 23:48
İran'daki sel felaketinde can kaybı 76'ya yükseldi

İran'ın birçok bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde can kaybı 76'ya yükseldi.

İran'ın birçok bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde can kaybı 76'ya yükseldi.

İran'da 22 Temmuz tarihinde başlayan ve ülkenin birçok bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde can kaybı 76'ya yükselirken, 16 kişinin ise hala kayıp olduğu açıklandı. İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Başkanı Mehdi Velipur, "Selin başladığı günden bu yana ölü sayısı artmaya devam ediyor. Şu ana kadar 76 kişi hayatını kaybetti ve 16 kişi ise kayıp" dedi.

Ülkede 24 eyaletin selden etkilendiğini söyleyen Velipur, "Başkent Tahran selden en çok etkilenen ve en çok can kaybının yaşandığı eyalet. Sadece 43 kişi Tahran'daki selde hayatını kaybetti" ifadelerini kullanarak, "Sel felaketinde 20 bin konut konut zarar gördü ve konutlardan 13 bininin yeniden inşa edilmesi gerekiyor ve kalan 7 bin konut ise tamamen kullanılamaz durumda" dedi.

2019 yılında İran'ın güneyinde şiddetli yağışların neden olduğu selde de 76 kişi hayatını kaybetmişti. - TAHRAN

YORUMLAR
500
İran'daki sel felaketinde can kaybı 69'a yükseldi İran'daki sel felaketinde can kaybı 69'a yükseldi İran'da şiddetli yağışlarla oluşan sellerde can kaybı 69'a yükseldi İran'da şiddetli yağışlarla oluşan sellerde can kaybı 69'a yükseldi
Kaynak: İHA

Tahran, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'daki sel felaketinde can kaybı 76'ya yükseldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:29 Zafer Partisi Gençlik Kolları Başkanı, "Gök tanrı inancına göre yeni börümüz Özdağ" sözlerinden sonra görevden alındı
23:00 Burak Yılmaz, çalışma izni krizini atlattı! Geçtiğimiz hafta ilk maçına çıktı
22:30 Kemal Sunal'ın minik rol arkadaşı Fatoş'un 36 yıl sonraki halini görenler şaşırıp kaldı
22:15 İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı kiracıları memnun edecek gelişme için tarih verdi: 10 bin TL'lik evler 6-7 bin TL'ye düşecek
22:07 Başarılı futbolcu Yusuf Yazıcı'ya İtalya Ligi'nden teklif geldi!
21:33 CHP'li Engin Altay'ın AK Parti çıkışına, TBMM Başkanı Şentop'tan tepki: Siyasette tehdit, gizli saklı iş olmaz
21:35 Konser veren Aydilge sahnede bayıldı! Kocası kucaklayıp dışarı çıkarttı
21:22 Fanatik Galatasaraylı oyuncu Behzat Uygur, spiker Ertem Şener'e sosyal medyadan gönderme yaptı!
20:40 Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesinde 4 gruba kontenjan ayırılacağı açıklandı!
20:35 Fındık fiyatını eleştiren Kılıçdaroğlu ve Akşener'e, Erdoğan'dan yanıt: Vatandaşın gönlündeki rakamı açıkladık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 23:48:38. #1.11#
SON DAKİKA: İran'daki sel felaketinde can kaybı 76'ya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement