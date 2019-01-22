Son Dakika Haberleri: İran'ın Borsada Sunduğu Petrole Alıcı Çıkmadı

İran'ın Borsada Sunduğu Petrole Alıcı Çıkmadı

14 dakika önce

İran'ın, Tahran Enerji Borsası'nda varil başına 52 dolar 42 sentten satışa çıkardığı 1 milyon varil ham petrole alıcı çıkmadı.

İran'ın Borsada Sunduğu Petrole Alıcı Çıkmadı, System.String[]
İran'ın, Tahran Enerji Borsası'nda varil başına 52 dolar 42 sentten satışa çıkardığı 1 milyon varil ham petrole alıcı çıkmadı.

İran Enerji Haber Ajansı SHANA, İran Ulusal Petrol Şirketi'nin dün varil başına 52 dolar 42 sent üzerinden 1 milyon varil ham petrolü borsada satışa çıkardığını duyurdu.

Üçüncü kez borsada özel şirketlerin satışına sunulan petrole alıcı bulunamadı.

İran'da petrol ticareti devletin kontrolünde olmasına rağmen Tahran yönetimi, ABD yaptırımlarını aşabilmek için geçen yıl ekimden itibaren petrolü borsada satışa sunmaya başladı.

İran Petrol Bakanlığı, ilk kez 28 Ekim'de borsada satışa sunulan 1 milyon varil ham petrolü, varil başına 74 dolar 85 sent üzerinden, 11 Kasım'da ikinci kez borsada satışa sunduğu 700 bin varil petrolü ise 64 dolar 97 sentten satmıştı.

Satışlar yüzde 20 riyal, yüzde 80 döviz üzerinden gerçekleştirilmişti.

ABD'nin, İran'ın petrol ihracatı ile 700'den fazla banka, şirket ve ülke vatandaşına yönelik yaptırımı 5 Kasım'da yürürlüğe girmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:32 Kaynak: AA

Ekonomi
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