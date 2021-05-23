İran'ın bu adımı İsrail'i kızdıracak! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular - Son Dakika

İran'ın bu adımı İsrail'i kızdıracak! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular

23.05.2021 12:25
İran'ın bu adımı İsrail'i kızdıracak! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular, System.String[]

2 bin kilometre menzile sahip yeni İnsansız Hava Aracı'nı sunan İran, SİHA'nın 13 bomba taşıdığını ve 35 saat havada kalabildiğini belirtti. SİHA'nın adının Gazze olduğunu da duyuran İranlı yetkililer, bu ismin "Siyonistlerin işgaline karşı duranların" onuruna verildiğine vurgu yaptı.

İran 2 bin kilometre menzile sahip olan yeni SİHA'sını ilk defa görücüye çıkardı. İranlı yetkililer SİHA'nın 500 kilogram keşif ve iletişim ekipmanına ek olarak 13 bomba taşıdığını ve 35 saat havada kalabildiğini belirtti.

"SİYONİSTLERİN İŞGALİNE KARŞI DURANLARIN ONURUNA"

SİHA'nın adının ise Gazze olduğu açıklandı. Devrim Muhafızları'nın başkanı Tümgeneral Hossein Salami, yeni insansız hava aracının 'Siyonistlerin işgaline ve saldırısına karşı duranların onuruna' Gazze olarak adlandırıldığını söyledi.

İran ayrıca 500 kilometre menzile sahip 'Kudüs' isimli radar sisteminin tanıtımını da gerçekleştirdi.

İran'dan İsrail'i kızdıracak adım! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular

SALDIRILARDA 248 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi de evlerinden olmuştu.

İran'ın bu adımı İsrail'i kızdıracak! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular

İsrail, Gazze, Bomba, İran, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İran'ın bu adımı İsrail'i kızdıracak! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (13)
  • ONUR: Bunlar hikaye icraat lazım lafka resimle peynir gemisi yürümez güç İsrail'de isterse Ortadoğu'da Türkiye de dahil olmak üzere hepsini bir haftada yok eder Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • İsmail: İsrail kim ABD bin oyuncağı İsrail nükleer gücüne güveniyor birde ABD ye İsrail'i de kışkırtan ABD İran'ın Türkiye'nin Mısır in nükleer güce sahip olduğunu düşünün sonuç ne olur bu saydığım ülkelerin er geç nükleer güce sahip olacaklar ve olmalidirlarda denge sağlanmalıdır İsrail 1967 savaşındaki önceki sınırlarına çekilmeli ABD Orta Doğu dan Akdenizden defolup gitmelidir ABD emperyalist ve terörist bir bir kadro ile yönetiliyor kahrolsun İsrail ve ABD Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız

Son Dakika

Üşengeçliği sayesinde fenomen oldu! Poşeti uzaktan çöp kovasına tam isabetle attı Üşengeçliği sayesinde fenomen oldu! Poşeti uzaktan çöp kovasına tam isabetle attı Yerleşim yerlerine yakın olan sazlık alanda yangın çıktı! Panik yaşandı Yerleşim yerlerine yakın olan sazlık alanda yangın çıktı! Panik yaşandı Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir Sendikaların ortak talepleri Bakanlığa sunuluyor! 700 bini aşkın kamu işçisi gözünü zam pazarlığına dikti Sendikaların ortak talepleri Bakanlığa sunuluyor! 700 bini aşkın kamu işçisi gözünü zam pazarlığına dikti Kayıp ilanı verdiği karısını öldürüp, halıya sarıp kepçeyle gömmüş Kayıp ilanı verdiği karısını öldürüp, halıya sarıp kepçeyle gömmüş Koronanın kabusa döndüğü Hindistan'da yeni hastalık! Doktorlar binlerce hastanın gözlerini oydu Koronanın kabusa döndüğü Hindistan'da yeni hastalık! Doktorlar binlerce hastanın gözlerini oydu Askere gitmeye hazırlanan genç, çıkan kavgada kılıçla öldürüldü Askere gitmeye hazırlanan genç, çıkan kavgada kılıçla öldürüldü Bulundukları yerde uygulanacak! Tarım işçilerine aşı müjdesi Bulundukları yerde uygulanacak! Tarım işçilerine aşı müjdesi

Son Dakika Haberleri
13:58 Oğuzhan Özyakup, arka plandaki sorunlardan bahsetti: İçeride yaşadığımız krizleri göremiyorsunuz
13:42 Mesut Özil, Fenerbahçe'nin yeni kaptanı oluyor
13:39 Yerleşim yerlerine yakın olan sazlık alanda yangın çıktı! Panik yaşandı
13:35 Mehmet Ceyhan, "Maskeyi ne zaman çıkarabiliriz?" sorusunu yanıtladı: Vakaları binli rakamlara indirmemiz şart
12:46 Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir
12:33 75 milyon dolarlık lüks yat İstanbul Boğazı'ndan geçti, gören dönüp tekrar baktı
12:25 İran'ın bu adımı İsrail'i kızdıracak! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular
12:23 Daum, Emre Belözoğlu ve Sergen Yalçın'ı kıyasladı: Emre'nin pro lisansı yok, yorum yapmam
12:19 Bu kadarı 'Yok artık' dedirtti! Gözlerinin önünde dayak yiyen kadını film izler gibi izlediler
11:55 Atletico Madrid'in şampiyonluk kutlamalarında 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Oğuzhan Özyakup, arka plandaki sorunlardan bahsetti: İçeride yaşadığımız krizleri göremiyorsunuz Oğuzhan Özyakup, arka plandaki sorunlardan bahsetti: İçeride yaşadığımız krizleri göremiyorsunuz         
13:59
Mesut Özil, Fenerbahçe'nin yeni kaptanı oluyor Mesut Özil, Fenerbahçe'nin yeni kaptanı oluyor         
13:42
Mehmet Ceyhan, Mehmet Ceyhan, "Maskeyi ne zaman çıkarabiliriz?" sorusunu yanıtladı: Vakaları binli rakamlara indirmemiz şart         
13:35
Daum, Emre Belözoğlu ve Sergen Yalçın'ı kıyasladı: Emre'nin pro lisansı yok, yorum yapmam Daum, Emre Belözoğlu ve Sergen Yalçın'ı kıyasladı: Emre'nin pro lisansı yok, yorum yapmam         
12:24
Metrobüste Metrobüste "bacak bacak üstüne attın" tartışması! O anlar cep telefonuyla kaydedildi         
11:58
Peker'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu! Bu kez Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan'ı hedef aldı Peker'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu! Bu kez Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan'ı hedef aldı         
11:51
Yasemin Allen'ın bikinili yatak pozunda, telefon detayı dikkatlerden kaçmadı Yasemin Allen'ın bikinili yatak pozunda, telefon detayı dikkatlerden kaçmadı         
11:03
Soylu'nun Soylu'nun "Karısının iç çamaşırına saklanan edepsiz" sözlerine Peker'den yanıt geldi         
10:21
Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Ayrı dünyaların insanlarıyız" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Doğrudur, öyle bir dünyada işimiz yok         
09:16
Sedat Peker yeni videoda, Sedat Peker yeni videoda, "Darbe için zemin hazırlıyor" iddialarına cevap verdi: Sokağa inin dersem bilin ki kızımın başına silah dayamışlardır         
09:14
Sedat Peker, YouTube hesabında yayınladığı videolarda mekan değişikliğine gitti Sedat Peker, YouTube hesabında yayınladığı videolarda mekan değişikliğine gitti         
09:05
Yüzlerce kişinin 2 hafta boyunca aradığı piton, evin tavanından çıktı Yüzlerce kişinin 2 hafta boyunca aradığı piton, evin tavanından çıktı         
07:39
Rol aldığı dizi final yapan Hazar Ergüçlü tatile koştu! İlk işi bikinili fotoğraf paylaşmak oldu Rol aldığı dizi final yapan Hazar Ergüçlü tatile koştu! İlk işi bikinili fotoğraf paylaşmak oldu         
00:17
Müftünün vaazda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef alması sosyal medyada tepki çekti Müftünün vaazda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef alması sosyal medyada tepki çekti         
22:43
Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli Bahar Öztan son halini sevenleriyle paylaştı Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli Bahar Öztan son halini sevenleriyle paylaştı         
16:17
Son yılların en büyük bombası patlamak üzere! Lionel Messi, Fatih Terim'in öğrencisi oluyor Son yılların en büyük bombası patlamak üzere! Lionel Messi, Fatih Terim'in öğrencisi oluyor         
14:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2021 14:14:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'ın bu adımı İsrail'i kızdıracak! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement