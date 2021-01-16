- İran'ın "Büyük Peygamber 15" askeri tatbikatı ikinci gününde- İran Genelkurmay Başkanı Bakıri: "Kimseye saldırmak gibi bir niyetimiz yok" - Son Dakika

- İran'ın "Büyük Peygamber 15" askeri tatbikatı ikinci gününde- İran Genelkurmay Başkanı Bakıri: "Kimseye saldırmak gibi bir niyetimiz yok"

16.01.2021 13:17

- İran'ın "Büyük Peygamber 15" askeri tatbikatı ikinci gününde İran Genelkurmay Başkanı Bakıri: "Kimseye saldırmak gibi bir niyetimiz yok" İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, "Büyük Peygamber 15" adıyla gerçekleştirilen askeri tatbikatta bin 800 kilometre mesafedeki düşman...

- İran'ın "Büyük Peygamber 15" askeri tatbikatı ikinci gününde

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri: "Kimseye saldırmak gibi bir niyetimiz yok"

TAHRAN - İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, "Büyük Peygamber 15" adıyla gerçekleştirilen askeri tatbikatta bin 800 kilometre mesafedeki düşman hedeflerini balistik füzeler ile hedef almalarının anlamlı olduğunu belirterek, "Kimseye saldırma gibi bir hedefimiz yok. Ancak ülkemizin hedef alınması halinde sert karşılık veririz" dedi.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İran'ın Kebir Çölü'nde gerçekleştirilen "Büyük Peygamber 15" askeri tatbikatının ikinci gününde konuştu. Bakıri, ülke genelinde düzenledikleri askeri tatbikatlar ile İran Silahlı Kuvvetleri'nin olağanüstü durumlara karşı hazırlıklı olduğunu gösterdiklerini belirterek, "Son 15 gün içerisindeki tatbikatlar ve 5 gün sonra yapacağımız bir diğer askeri tatbikat, ordunun olağanüstü durumlara karşı ne kadar hazırlıklı olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Kimseye saldırma niyetimiz yok, ancak ülkemizin hedef alınması halinde sert karşılık veririz"

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun dün başlattığı "Büyük Peygamber 15" adlı askeri tatbikatta kullanılan füzelerin isabet oranına ve etkisine değinen Bakıri, "Tatbikatta kullanılan kısa, orta ve uzun menzilli füzeler, İran Silahlı Kuvvetlerinin savunma kapasitesini ortaya koyuyor" dedi. Bakıri, tatbikatta bin 800 kilometre mesafedeki düşman hedeflerini balistik füzeler ile hedef almalarının anlamlı olduğunu belirterek, "Kimseye saldırma gibi bir hedefimiz yok ancak ülkemizin hedef alınması halinde sert karşılık veririz" diye konuştu.

İran'a yönelik saldırı girişiminde uzun menzilli füzelerin kullanılacağına işaret eden Bakıri, "Bugün düzenlediğimiz tatbikatta karadan denize ateşlenen uzun menzilli füzelerin kullanılması düşmana önemli bir mesaj veriyor. Eğer saldırı girişiminde bulunurlarsa onları kesinlikle hedef alırız" dedi.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kebir Çölü'nde dün balistik füze ve insansız hava araçlarıyla geniş çaplı bir askeri tatbikat başlatmıştı. Tatbikatta onlarca yeni nesil karadan karaya balistik füzeler, bombardıman uçakları ve İHA'lar kullanılırken, belirlenen temsili hedeflere eş zamanlı saldırılar gerçekleştirilmişti.

Bugün devam eden askeri tatbikatta ise Hint Okyanusundaki temsili düşman hedefleri bin 800 kilometrelik Kebir Çölü'nden ateşlenen füzeler ile hedef alındı.

- İran'ın Büyük Peygamber 15 askeri tatbikatı ikinci gününde- İran Genelkurmay Başkanı Bakıri: Kimseye saldırmak gibi bir niyetimiz yok
- İran'ın Büyük Peygamber 15 askeri tatbikatı ikinci gününde- İran Genelkurmay Başkanı Bakıri: Kimseye saldırmak gibi bir niyetimiz yok
- İran'ın Büyük Peygamber 15 askeri tatbikatı ikinci gününde- İran Genelkurmay Başkanı Bakıri: Kimseye saldırmak gibi bir niyetimiz yok
- İran'ın Büyük Peygamber 15 askeri tatbikatı ikinci gününde- İran Genelkurmay Başkanı Bakıri: Kimseye saldırmak gibi bir niyetimiz yok

Genelkurmay Başkanı, Peygamber, Tatbikat, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - İran'ın 'Büyük Peygamber 15' askeri tatbikatı ikinci gününde- İran Genelkurmay Başkanı Bakıri: 'Kimseye saldırmak gibi bir niyetimiz yok' - Son Dakika


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