Son Dakika Haberleri: İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde göstericilerle polis arasında arbede
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İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde göstericilerle polis arasında arbede

16 dakika önce

İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde, sağlık memurlarının kullandığı enjektör nedeniyle yüzlerce kişiye AIDS'e yol açan HIV bulaştığı iddiasıyla yapılan gösteride Lordigan kenti cuma imamının ofisi ateşe verildi.

İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde göstericilerle polis arasında arbede, System.String[]

İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde, sağlık memurlarının kullandığı enjektör nedeniyle yüzlerce kişiye AIDS'e yol açan HIV bulaştığı iddiasıyla yapılan gösteride Lordigan kenti cuma imamının ofisi ateşe verildi.

İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'ya göre, Çınar Mahmud köyünde yüzlerce kişinin, sağlık görevlilerinin kullandığı enjektör nedeniyle HIV virüsünün bulaştığı gerekçesiyle Lordigan kentindeki sağlık kurumları ve kaymakamlığın önünde toplanan göstericiler, sağlık yetkililerinin istifasını istedi.

Göstericiler, Lordigan cuma imamının ofisini yaktı, kentteki sağlık merkezlerine zarar verdi.

Çaharmahal-Bahtiyari Vali Yardımcısı Cafer Merdani ise yaptığı açıklamada, Lordigan'da sükunetin hakim olduğunu ve göstericilerle polis arasındaki arbedenin sona erdiğini ifade etti.

Gösterilerde ölü ya da yaralı olup olmadığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken güvenlik görevlilerinin kaymakamlık, sağlık merkezleri ve diğer devlet binalarında yoğun önlem aldığı belirtiliyor.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Çınar Mahmud'da HIV virüsüyle ilgili kendilerine bilgi ulaştığını ve hastalıkla ilgili yetkililerin bölgede çalışma yürüttüğünü söyledi.

Lordigan ilçesine bağlı Çınar Mahmud köyünde yüzlerce kişi, çarşamba günü sağlık görevlilerinin kullandığı enjektör nedeniyle kendilerine HIV bulaştığını ileri sürerek eylem yapmıştı.

Çınar, Polis, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:38 Kaynak: AA
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