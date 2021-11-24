İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde su sorunu protesto edildi - Son Dakika

İran'ın güneybatısındaki Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinin merkez şehri Şehrikürd halkı, yaşanan susuzluk nedeniyle gösteri düzenledi.

İklim şartları, yağışların yetersiz olması ve devletin yürüttüğü politikalar nedeniyle İran'ın Huzistan, İsfahan, Yezd ve Çaharmahal-Bahtiyari gibi eyaletlerinde su sorunu yaşanıyor.

Devlet televizyonundaki habere göre, Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinin merkez şehri Şehrikürd'de toplanan kalabalık, su sıkıntısını protesto ederek yetkililerden kapsamlı bir plan-proje çerçevesinde çözüm istedi.

Bölgede kuraklıkla birlikte kaynaklar, kuyular ve nehirler kurudu ve barajlardaki su hacmi de azaldı. Eyalette yaşayan halkın yarısından fazlası su sıkıntısı çekiyor ve yaklaşık 300 köye tankerlerle su taşınıyor.

İran'da son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle Urumiye Gölü tamamen kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken İsfahan'daki Zayende Irmağı ise kurudu. Ayrıca ülkenin muhtelif yerlerinde birçok göl ve nehir de kuruma tehlikesi altında bulunuyor.