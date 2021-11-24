Üye Girişi
İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde su sorunu protesto edildi - Son Dakika

İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde su sorunu protesto edildi

24.11.2021 11:30
İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde su sorunu protesto edildi

İran'ın güneybatısındaki Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinin merkez şehri Şehrikürd halkı, yaşanan susuzluk nedeniyle gösteri düzenledi.

İran'ın güneybatısındaki Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinin merkez şehri Şehrikürd halkı, yaşanan susuzluk nedeniyle gösteri düzenledi.

İklim şartları, yağışların yetersiz olması ve devletin yürüttüğü politikalar nedeniyle İran'ın Huzistan, İsfahan, Yezd ve Çaharmahal-Bahtiyari gibi eyaletlerinde su sorunu yaşanıyor.

Devlet televizyonundaki habere göre, Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinin merkez şehri Şehrikürd'de toplanan kalabalık, su sıkıntısını protesto ederek yetkililerden kapsamlı bir plan-proje çerçevesinde çözüm istedi.

Bölgede kuraklıkla birlikte kaynaklar, kuyular ve nehirler kurudu ve barajlardaki su hacmi de azaldı. Eyalette yaşayan halkın yarısından fazlası su sıkıntısı çekiyor ve yaklaşık 300 köye tankerlerle su taşınıyor.

İran'da son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle Urumiye Gölü tamamen kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken İsfahan'daki Zayende Irmağı ise kurudu. Ayrıca ülkenin muhtelif yerlerinde birçok göl ve nehir de kuruma tehlikesi altında bulunuyor.

Protesto, İsfahan, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde su sorunu protesto edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu 11:28 Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu 11:18 "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan duayen yatırımcı Mobius'tan çarpıcı TL yorumu Fenerbahçe, dev kulüplerin radarına giren Kim Min-Jae'nin bonservis bedelini belirledi: 20 milyon euro 11:15 Fenerbahçe, dev kulüplerin radarına giren Kim Min-Jae'nin bonservis bedelini belirledi: 20 milyon euro
Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına 10:56 Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir! 10:36 Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller 08:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller
Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti 08:20 Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz tepkisi 07:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz tepkisi

Son Dakika Haberleri
11:28 Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu
11:16 Meral Akşener: Sadece bir hafta içinde Türkiye'nin borcu 1 trilyon 920 milyar lira arttı
11:14 Fenerbahçe, dev kulüplerin radarına giren Kim Min-Jae'nin bonservis bedelini belirledi: 20 milyon euro
11:12 Ekrem İmamoğlu'nun Öğretmenler Günü paylaşımı gündem oldu!
11:10 Erdoğan-BAE Prensi görüşmesi! ABD medyasından milyarlarca dolarlık yatırım iddiası!
11:01 KYK yurdunda eylem: Öğrencilerden yemekten şikayetçi!
10:56 Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse; maaş 3.673 liraya, AGİ 348 liraya çıkacak
10:56 Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi
10:48 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
10:46 Benzin, motorin ve otogaza 1 liranın üzerinde zam geliyor!
Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek         
11:32
Doğum günü partisi olaylı bitti! Cengiz Kurtoğlu, küfür eden bir adamla arbede yaşadı Doğum günü partisi olaylı bitti! Cengiz Kurtoğlu, küfür eden bir adamla arbede yaşadı         
11:21
Meral Akşener: Sadece bir hafta içinde Türkiye'nin borcu 1 trilyon 920 milyar lira arttı Meral Akşener: Sadece bir hafta içinde Türkiye'nin borcu 1 trilyon 920 milyar lira arttı         
11:16
Erdoğan-BAE Prensi görüşmesi! ABD medyasından milyarlarca dolarlık yatırım iddiası! Erdoğan-BAE Prensi görüşmesi! ABD medyasından milyarlarca dolarlık yatırım iddiası!         
11:10
Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü! Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü!         
10:41
Karısıyla yasak aşk yaşayan adamı öldürdü: Kabuslarımda ilişkiye girdiklerini görüyordum Karısıyla yasak aşk yaşayan adamı öldürdü: Kabuslarımda ilişkiye girdiklerini görüyordum         
09:38
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı         
08:20
Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı! Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı!         
08:03
100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz         
07:25
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum         
21:12
Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı         
17:06
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü         
17:06
Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:36
Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş         
14:42
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı         
14:39
Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın         
14:35
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı         
14:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 11:35:39. #1.12#
SON DAKİKA: İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde su sorunu protesto edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement