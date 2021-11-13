İran'ın casuslukla suçladığı çifte vatandaş Nazanin'in İngiliz eşi, açlık grevine son verdi - Son Dakika

İran'ın casuslukla suçladığı İngiltere-İran çifte vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in eşi Richard Ratcliffe, kızının iki ebeveyne ihtiyacı olduğunu belirterek, İngiltere Dışişleri Bakanlığı önünde 21 gündür sürdürdüğü açlık grevini sona erdirdi.

Ratcliffe, "Free Nazanin" Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Nazanin'e açlık grevine son vereceğime söz verdim. Gabriella'nın iki ebeveyne ihtiyacı var. Geçtiğimiz üç hafta boyunca gösterdiğiniz yoğun ilgi için hepinize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Nazanin'in eşi Ratcliffe, açlık grevinin sonlandırmasının ardından tam bir sağlık kontrolü için hastaneye gideceğini bildirdi.

Londra merkezli Uluslararası Af Örgütünden (Amnesty International), yapılan açıklamada, birçok milletvekili Ratcliffe'yi ziyaret etmesine ve İngiltere Dışişleri Bakanlığıyla yapılan çok sayıda görüşmeye rağmen Nazanin'in gözaltında kalmaya devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Yeter artık. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Nazanin Zaghari Ratcliffe ve Anoosheh Ashoori'nin serbest bırakılması için hareket geçin." denildi.

"Hükümet bu kabusu sona erdirmek için ne gerekiyorsa yapmalı"

Londra Belediye Başkanı Sadık Han da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Üzücü. Hükümet bu kabusu sona erdirmek ve Nazanin Zaghari Ratcliffe'i eve getirmek için ne gerekiyorsa yapmalıdır. Muazzam bir güç göstermeye devam eden Richard ve Nazanin'in sevdiklerine sevgi ve dayanışmamızı iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

İran'da, casusluk suçlamasıyla 2016'da tutuklanan İran-İngiltere çifte vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe, hakkında verilen 5 yıl hapis cezasını doldurduktan sonra 7 Mart'ta serbest bırakılmış ve elektronik kelepçeleri sökülmüştü. Ancak bir ay sonra Nazanin Zaghari-Ratcliffe hakkında "rejime karşı propaganda faaliyeti yürütmek" iddiasıyla 1 yıl hapis cezası verilmiş, 1 yıl da yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe, kararı daha sonra temyize götürmüş fakat geçen ay temyizi kaybetmişti.

Richard Ratcliffe, İngiltere'nin İran'a olan 400 milyon sterlinlik borcuna atıfta bulunarak, İngiliz hükümetinin, Nazanin'in "mahkum değil, rehine olduğunu kabul etmesi" gerektiğini söylemişti.

İran-İngiltere ilişkilerini etkiledi

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Zaghari'nin, Tahran yönetimi tarafından diplomatik hedefler için rehin tutulduğunu savunmuş, yargılama süreci ve tıbbi tedaviye erişim eksikliği gerekçe gösterilerek Zaghari'ye İngiltere tarafından diplomatik koruma sağlanmıştı.

Tahran yönetimi ise çifte vatandaşlığı tanımadığını ve bu yüzden İngiltere hükümetinin Zaghari'ye sağladığı diplomatik koruma kararının geçerli olmadığını savunarak, İngiltere'yi İran'ın iç işlerine karışmakla suçlamıştı.