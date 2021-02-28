İran'ın Çin'den aldığı 250 bin doz Sinopharm aşısı Tahran'a ulaştı - Son Dakika

İran'ın Çin'in Sinopharm şirketinden aldığı 250 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı başkent Tahran'a geldi.

Aşıları Çin'den taşıyan Mahan Hava Yollarına ait uçak, bu sabah Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'na indi.

Sinopharm aşısı, Rus Sputnik V aşısından sonra ülkeye ulaşan ikinci aşı oldu.

İran, 26 Ocak'ta, Rusya'da geliştirilen Sputnik V aşısını onaylamıştı. Sputnik V aşılarının 500 bin dozdan oluşan ilk sevkiyatı, 4 Şubat'ta İran'a gönderilmiş ve ülke genelindeki aşılama çalışmaları 9 Şubat'ta başlamıştı.

İran'da İngiliz- İsveç üretimi AstraZeneca ile Hindistan'ın Bharat Biotech şirketinin Covaxin aşılarına da acil kullanım izni verilmişti.