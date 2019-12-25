İran'ın desteğini alan Meclis grubunun başbakan adayları Iraklıları memnun etmedi - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'ın desteğini alan Meclis grubunun başbakan adayları Iraklıları memnun etmedi - Son Dakika Dünya

İran'ın desteğini alan Meclis grubunun başbakan adayları Iraklıları memnun etmedi

6 saat önce

Irak'ta istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi'nin yerine henüz herhangi bir isim atanamadı. Çeşitli adaylar üzerinde durulsa da göstericiler, bu göreve gelecek kişinin 2003 sonrası siyasette yer almamış ve İran'a yakın olmayacak biri olmasını istiyor

İran'ın desteğini alan Meclis grubunun başbakan adayları Iraklıları memnun etmedi, System.String[]

Irak'ta yüz binlerce kişinin katılımıyla haftalar süren, protestoların ardından 29 Kasım'da istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi'nin yerine henüz herhangi bir isim atanamadı.


Çeşitli adaylar üzerinde durulsa da göstericiler, bu göreve gelecek kişinin 2003 sonrası siyasette yer almamış ve İran'a yakın olmayacak biri olmasını istiyor.

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Irak, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:54 
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