Son Dakika › Dünya › İran'ın desteğini alan Meclis grubunun başbakan adayları Iraklıları memnun etmedi - Son Dakika Dünya
İran'ın desteğini alan Meclis grubunun başbakan adayları Iraklıları memnun etmedi
6 saat önce
Irak'ta istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi'nin yerine henüz herhangi bir isim atanamadı. Çeşitli adaylar üzerinde durulsa da göstericiler, bu göreve gelecek kişinin 2003 sonrası siyasette yer almamış ve İran'a yakın olmayacak biri olmasını istiyor
Irak'ta yüz binlerce kişinin katılımıyla haftalar süren, protestoların ardından 29 Kasım'da istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi'nin yerine henüz herhangi bir isim atanamadı.
Çeşitli adaylar üzerinde durulsa da göstericiler, bu göreve gelecek kişinin 2003 sonrası siyasette yer almamış ve İran'a yakın olmayacak biri olmasını istiyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:54
Son Dakika İran'a ait savaş uçağı test uçuşu sırasında düştü Canlı yayında konuşan Ahmet Davutoğlu'nu gıcık tuttu, konuşmakta zorlandı Arap Birliği'nden Türkiye hakkında skandal açıklama: Türkiye'nin nüfuzundan endişeleniyoruz Netanyahu ilk kez anlattı: Putin 'sen olmasaydın İsrail'le savaşa girebilirdik' dedi