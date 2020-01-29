İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, Saudi Aramco şirketini füzelerle vurdu - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, Saudi Aramco şirketini füzelerle vurdu - Son Dakika Dünya

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, Saudi Aramco şirketini füzelerle vurdu

6 saat önce

Yemen'deki İran destekli Husi milisleri Suudi Arabistan'ın en büyük petrol üretim tesisleri olan Aramco'ya saldırı düzenledi. Saldırılarda çok sayıda füze ve insansız hava aracı (SİHA) kullanıldı

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, Saudi Aramco şirketini füzelerle vurdu, System.String[]

Yemen'deki İran destekli Husi milisler, Suudi Arabistan'ın en büyük petrol üretim tesisleri olan Aramco'ya saldırı düzenledi. Saldırılarda çok sayıda füze ve insansız hava aracı (SİHA) kullanıldı.


Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri düzenlediği basın toplantısında, Yemen'in başkent Sana'ya yönelik büyük bir askeri saldırıyı püskürttüklerini ve başkentin doğusundaki Nehm semtine bağlı tüm bölgelerde kontrolü sağladıklarını açıkladı.

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Suudi Arabistan, Yemen, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:02 
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