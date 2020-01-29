Son Dakika › Dünya › İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, Saudi Aramco şirketini füzelerle vurdu - Son Dakika Dünya
İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, Saudi Aramco şirketini füzelerle vurdu
6 saat önce
Yemen'deki İran destekli Husi milisleri Suudi Arabistan'ın en büyük petrol üretim tesisleri olan Aramco'ya saldırı düzenledi. Saldırılarda çok sayıda füze ve insansız hava aracı (SİHA) kullanıldı
Yemen'deki İran destekli Husi milisler, Suudi Arabistan'ın en büyük petrol üretim tesisleri olan Aramco'ya saldırı düzenledi. Saldırılarda çok sayıda füze ve insansız hava aracı (SİHA) kullanıldı.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri düzenlediği basın toplantısında, Yemen'in başkent Sana'ya yönelik büyük bir askeri saldırıyı püskürttüklerini ve başkentin doğusundaki Nehm semtine bağlı tüm bölgelerde kontrolü sağladıklarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:02
Son Dakika Son dakika: Husiler, Suudi Arabistan'ın kritik noktalarını vurdu İran'da 4,8 büyüklüğünde deprem oldu Avrupa Parlamentosu'ndaki Brexit mesaisine çoraplar damga vurdu! Miçotakis'i yanına alan Macron'dan Türkiye'ye ve Erdoğan'a küstah sözler