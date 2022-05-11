İran'ın Dezful kentinde hayat pahalılığı protesto edildi - Son Dakika
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İran'ın Dezful kentinde hayat pahalılığı protesto edildi

11.05.2022 23:43
İran'ın Dezful kentinde hayat pahalılığı protesto edildi

İran'da Arap nüfusunun yoğunlukta olduğu Huzistan eyaletine bağlı Dezful kentinde hayat pahalılığı nedeniyle gösteri düzenlendi.

İran'da Arap nüfusunun yoğunlukta olduğu Huzistan eyaletine bağlı Dezful kentinde hayat pahalılığı nedeniyle gösteri düzenlendi.

Sosyal medya görüntülerine göre, ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Dezful kentinde hayat pahalılığı halkı sokağa döktü.

Rejim ve hükümet aleyhine sloganlar atan göstericilere emniyet güçleri yer yer müdahale etti.

Bir benzin istasyonunun ateşe verildiği belirtilirken kentte gösterilerin sürdüğü ifade ediliyor.

Geçen hafta aynı eyaletin Suzengerd ve İzeh kentlerinde de benzer bir nedenle gösteriler yapılmıştı.

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Dezful, Medya, Arap, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'ın Dezful kentinde hayat pahalılığı protesto edildi - Son Dakika


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