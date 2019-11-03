Son Dakika Haberleri: İran'ın dini lideri Hamaney: ABD bize ezelden beri düşman, müzakere yasağı devam edecek
Son Dakika Dünya İran'ın dini lideri Hamaney: ABD bize ezelden beri düşman, müzakere yasağı devam edecek

İran'ın dini lideri Hamaney: ABD bize ezelden beri düşman, müzakere yasağı devam edecek

6 saat önce

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Washington yönetimiyle müzakere yasağının devam edeceğini belirterek, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran'a 41 yıldır düşmanlık ettiğini söyledi. Hamaney, "ABD ile görüşmeyi çözüm yolu olarak gösterenler yüzde yüz yanlış yapmaktadır." dedi.

İran'ın dini lideri Hamaney: ABD bize ezelden beri düşman, müzakere yasağı devam edecek, System.String[]

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Washington yönetimiyle müzakere yasağının devam edeceğini belirterek, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran'a 41 yıldır düşmanlık ettiğini söyledi.


Hamaney, "ABD ile görüşmeyi çözüm yolu olarak gösterenler yüzde yüz yanlış yapmaktadır." dedi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 03:39 
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