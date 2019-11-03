İran'ın dini lideri Hamaney: ABD bize ezelden beri düşman, müzakere yasağı devam edecek
6 saat önce
İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Washington yönetimiyle müzakere yasağının devam edeceğini belirterek, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran'a 41 yıldır düşmanlık ettiğini söyledi. Hamaney, "ABD ile görüşmeyi çözüm yolu olarak gösterenler yüzde yüz yanlış yapmaktadır." dedi.
İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Washington yönetimiyle müzakere yasağının devam edeceğini belirterek, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran'a 41 yıldır düşmanlık ettiğini söyledi.
Hamaney, "ABD ile görüşmeyi çözüm yolu olarak gösterenler yüzde yüz yanlış yapmaktadır." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 03:39
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