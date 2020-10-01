İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine havan topu isabet etti - Son Dakika

Azerbaycan- Ermenistan arasında çatışmanın yaşandığı temas bölgesinden atılan 5 havan topu, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinde bulunan Perviz Hanlu köyüne isabet etti.

Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları kurtarmak için Ermenistan ordusuna karşı başlattığı karşı saldırı devam ediyor. Ermenistan ordusunun ağır kayıplar verdiği çatışmanın yaşandığı temas hattından atılan 5 havan topu İran'da bulunan bir köye isabet etti. İran'ın Doğu Azerbaycan eyaleti Khoda Afarin ilçe Kaymakamı Ali Emirirad, Azerbaycan ile Ermenistan arasında askeri gerginliğin yaşandığı bölgeden yerel saatle 12: 00'da 5 havan topunun Perviz Hanlu köyüne isabet ettiğini söyledi. Emirirad, "Perviz Hanlu köyüne isabet eden havan topları 2 evde ve 1 araçta hasara neden oldu. Köyde 6 yaşındaki bir çocukta yaralandı" dedi.

Havan topunun isabet etmesi nedeniyle yaralanan 6 yaşındaki çocuğun tedavi edildiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TAHRAN