İran'ın Irak'ın kuzeyine düzenlediği saldırılarca ölü ve yaralı sayısı arttı - Son Dakika
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İran'ın Irak'ın kuzeyine düzenlediği saldırılarca ölü ve yaralı sayısı arttı

29.09.2022 13:26
İran'ın Irak'ın kuzeyine düzenlediği saldırılarca ölü ve yaralı sayısı arttı

İran'ın dün Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK'a ait karargahlara düzenlediği saldırılarda can kaybının 9'a, yaralı sayısının da 32'ye yükseldiği bildirildi.

İran'ın dün Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK'a ait karargahlara düzenlediği saldırılarda can kaybının 9'a, yaralı sayısının da 32'ye yükseldiği bildirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanı Saman Berzenci, İran'ın dünkü saldırısında kaydedilen ölü ve yaralı sayısına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Berzenci, İran'ın Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK'a ait karargahlara yönelik saldırısında ölü sayısının 9'a, yaralı sayısının da 32'ye yükseldiğini açıkladı.

Erbil'deki hastanelere kaldırılan yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğunu ve tedavilerinin devam ettiğini aktaran Berzenci, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

İran dün Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahların füze ve İHA'larla vurulduğunu duyurmuştu.

IKBY Sağlık Bakanı Berzenci, İran'ın söz konusu saldırılarında 7 kişinin öldüğünü, 24 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Son bir haftada üçüncü saldırı

Bu, Irak'ın kuzeyindeki Tahran yönetimi karşıtı örgütlerin merkezlerine son bir haftada düzenlenen üçüncü saldırı oldu.

İran, 24 Eylül'de Komele ve İKDP'nin Irak'ın kuzeyindeki merkezlerini topçu atışlarıyla vurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken Komele ve İKDP'yi kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle suçlamıştı. İran, birkaç gün önce de söz konusu grupların mevzilerine saldırı düzenlemişti.

???????İran tarafından "terör örgütü" olarak kabul edilen Komele, İKDP ve PAK, yıllardır IKBY kontrolünde yer alan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.

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Arap Birliği, Irak'ın kuzeyine yönelik saldırıları nedeniyle İran'ı kınadı Arap Birliği, Irak'ın kuzeyine yönelik saldırıları nedeniyle İran'ı kınadı Suudi Arabistan, Irak'ın kuzeyine yönelik saldırıları nedeniyle İran'ı kınadı Suudi Arabistan, Irak'ın kuzeyine yönelik saldırıları nedeniyle İran'ı kınadı
Kaynak: AA

Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'ın Irak'ın kuzeyine düzenlediği saldırılarca ölü ve yaralı sayısı arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'ın Irak'ın kuzeyine düzenlediği saldırılarca ölü ve yaralı sayısı arttı - Son Dakika
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