İran'ın en büyük hayır kuruluşlarından İmam Ali Öğrenci Yardımlaşma Derneği hakkında kapatma kararı alındı - Son Dakika

İran yargısı, İçişleri Bakanlığının şikayeti üzerine ülkenin en büyük sivil toplum kuruluşlarından İmam Ali Öğrenci Yardımlaşma Derneğinin kapatılmasına karar verdi.

İmam Ali Öğrenci Yardımlaşma Derneğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dernek hakkında mahkemenin kapatma kararı aldığı belirtildi.

Derneğin avukatlarından Said Dehkan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararın önceden hazırlandığını ve mahkemenin "siyasi" bir karar verdiğini iddia etti.

İran'daki en büyük bağımsız hayır kurumlarından biri olarak bilinen İmam Ali Öğrenci Yardımlaşma Derneği, başta yoksul çocukların eğitimi olmak üzere çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi, çocuk istismarıyla mücadele, yetimlere yönelik hizmetler, uyuşturucu bağımlılığı olan veya bağımlılıktan etkilenen ailelerdeki çocukların bakımı gibi alanlarda yardım faaliyetleri yürütüyordu.

Kapatma kararına tepkiler

Ülkede 20 yıldan uzun bir süredir faaliyet gösteren yardım kuruluşu hakkında kapatma kararı alınması tepkilere yol açtı.

Mahkemenin kapatma kararını İçişleri Bakanlığından gelen bir şikayet üzerine aldığı söylense de muhalif basında devletin kendi amaçları ve istekleri doğrultusunda çalışan ve kontrol edilebilen diğer yardım kuruluşlarını güçlendirmek için derneği kapattığına ilişkin yorumlar yapılıyor.

Öte yandan devlet kurumlarından bağımsız hareket eden İmam Ali Öğrenci Yardım Derneğinin, toplumsal yardım konusunda güçlü kuruluşlara sahip Devrim Muhafızları Ordusu ile iş birliği yapmadığı için kapatılmış olabileceği iddiaları da dillendiriliyor.

Son yıllarda, hem geleneksel hem de sosyal medyada aktif olan bazı muhafazakar gruplar, kapatılan derneği, "Batı kültürünü uygulamakla" suçluyordu.

Söz konusu iddialar artınca İmam Ali Öğrenci Yardımlaşma Topluluğu Kurucusu Şarmin Meymendinejad, derneğin medya sorumlusu Murtaza Keymeneş ve dernek denetmeni Ketayun Efraze 21 Haziran 2020'de gözaltına alınmıştı. Keymeneş ve Efraze kefaletle serbest bırakılmış ancak dernek kurucusu Meymendinejad tutuklanmıştı.

Ülke genelinde yaklaşık 10 bin gönüllüsü var

İran'ın fakir bölgelerindeki çocuklara eğitim ve maddi destek veren İmam Ali Öğrenci Yardımlaşma Derneği 1999'da kuruldu. İlk resmi ofisi başkent Tahran'daki Şerif Teknoloji Üniversitesinde açıldı.

Ülke genelinde yaklaşık 10 bin gönüllüsü bulunan dernek, 2010'da Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) üyesi oldu.