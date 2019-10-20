İran'ın en büyük petrol rafinerisinde yangın
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İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Irak sınırındaki Abadan kentinde bulunan petrol rafinerisinde yangın çıktı.
İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Irak sınırındaki Abadan kentinde bulunan petrol rafinerisinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 12:05
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