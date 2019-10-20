Son Dakika Haberleri: İran'ın en büyük petrol rafinerisinde yangın
Son Dakika Ekonomi İran'ın en büyük petrol rafinerisinde yangın

İran'ın en büyük petrol rafinerisinde yangın

52 dakika önce

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Irak sınırındaki Abadan kentinde bulunan petrol rafinerisinde yangın çıktı.

İran'ın en büyük petrol rafinerisinde yangın, System.String[]

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Irak sınırındaki Abadan kentinde bulunan petrol rafinerisinde yangın çıktı.

Irak, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 12:05 
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