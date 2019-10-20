Son Dakika Haberleri: İran'ın en büyük petrol rafinerisinde yangın
Son Dakika Dünya İran'ın en büyük petrol rafinerisinde yangın

İran'ın en büyük petrol rafinerisinde yangın

23 dakika önce

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Irak sınırındaki Abadan kentinde bulunan petrol rafinerisinde yangın çıktı.

İran'ın en büyük petrol rafinerisinde yangın, System.String[]

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Irak sınırındaki Abadan kentinde bulunan petrol rafinerisinde yangın çıktı.


İran devlet medyasında yer alan haberlerde, ülkenin en büyük rafinerisi olarak bilinen Irak sınırındaki Abadan rafinerisinde bu sabah 55'inci bölümde kaçak nedeniyle yangın çıktığı belirtildi.

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Irak, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 12:29 
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