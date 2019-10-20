Son Dakika Haberleri: İran'ın en büyük petrol tesisinde yangın
Son Dakika 3. Sayfa İran'ın en büyük petrol tesisinde yangın

İran'ın en büyük petrol tesisinde yangın

1 saat önce

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde bulunan ülkenin en büyük petrol tesisinde yangın çıktı.

İran'ın en büyük petrol tesisinde yangın, System.String[]

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde bulunan ülkenin en büyük petrol tesisinde yangın çıktı.


İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Irak sınırındaki Abadan petrol tesisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Abadan Petrol Tesisi Halkla İlişkiler Müdürü Ali Nurbahşi, tesisin 55'inci bölümünde çıkan yangının kontrol altına alındığını, can kaybı olmadığını söyledi. Bakhsh, "Yangının nedenleri araştırılıyor, ancak yangının nedeni sızıntı veya yüksek sıcaklıklardan olabilir" dedi. - TAHRAN

Irak, İran, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:33 Kaynak: İHA
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İran'ın en büyük petrol rafinerisinde yangın çıktı
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