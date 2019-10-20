Son Dakika Haberleri: - İran'ın en büyük petrol tesisinde yangın
Son Dakika Güncel - İran'ın en büyük petrol tesisinde yangın

- İran'ın en büyük petrol tesisinde yangın

42 dakika önce

- İran'ın en büyük petrol tesisinde yangınTAHRAN - İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde bulunan ülkenin en büyük petrol tesisinde yangın çıktı.

- İran'ın en büyük petrol tesisinde yangın

TAHRAN - İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde bulunan ülkenin en büyük petrol tesisinde yangın çıktı.

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Irak sınırındaki Abadan petrol tesisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Abadan Petrol Tesisi Halkla İlişkiler Müdürü Ali Nurbahşi, tesisin 55'inci bölümünde çıkan yangının kontrol altına alındığını, can kaybı olmadığını söyledi. Bakhsh, "Yangının nedenleri araştırılıyor, ancak yangının nedeni sızıntı veya yüksek sıcaklıklardan olabilir" dedi.

- İran'ın en büyük petrol tesisinde yangın

İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:24 Kaynak: İHA
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İran'ın en büyük petrol rafinerisinde yangın çıktı
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