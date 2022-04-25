İran'ın Erbil'e saldırısını soruşturan Irak Meclisindeki komisyon "İsrail izine" rastlamadı - Son Dakika

İran tarafından 13 Mart'ta Erbil'e yapılan saldırıyı soruşturmak üzere Irak Meclisinde kurulan Gerçekleri Araştırma Komisyonunun raporunda, Erbil'de İsrail istihbaratına ait iz bulunmadığı belirtildi.

Kamuoyuna sızdırılan söz konusu raporda, "Gerçekleri Araştırma Komisyonu üyeleri tarafından Erbil'de evi saldırıya uğrayan kişiyle görüşüldü ve kendisine birkaç soru yöneltildi. Evinde şüpheye yol açacak (İsrail istihbaratı) hiçbir şeyin olmadığı ortaya çıktı ve kendisinin bölgede (IKBY) ve dışında hizmet ve inşaat alanında yatırımcı olduğu görüldü." ifadelerine yer verildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı ve güvenlik yetkililerinin de bölge topraklarında hiçbir ülkeye ilişkin istihbarat çalışmasının bulunmadığını ifade ettiği kaydedilen raporda, Komisyon üyelerinin de bölgede casusluk faaliyetleri için kullanılan hiçbir kanıta rastlamadığı aktarıldı.

Komisyonun, Irak Dışişleri Bakan Vekili ve Ulusal İstihbarat Servisi Başkan Vekili'ni konuk ettiği ve onlara, İran'ın saldırı öncesi Erbil'de İsrail üssünün bulunduğu yönünde Irak tarafına bilgi verip vermediğinin sorulduğu kaydedildi.

Raporda, Iraklı iki yetkilinin de İran'ın bu yönde Irak'a yazılı hiçbir bildirimde bulunmadığını söylediği ifade edildi.

Raporda ayrıca, Irak'ın güvenliği ve egemenliğinin korunması için Bağdat merkezi hükümeti ile IKBY'nin güvenlik alanında iş birliğini sürdürmesinin gerekliliği vurgulandı.

Ne olmuştu?

IKBY Anti-Terör Birimi, 13 Mart'ta Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgede "İsrail'e bağlı üs bulunduğu ve onun hedef alındığını" iddia ederek, füze saldırılarını üstlenmişti.