İran'ın Erzurum Başkonsolosu Soltanzadeh, Fahrizade'ye saldırıyı kınayan Türkiye'ye teşekkür etti Açıklaması - Son Dakika

İran'ın Erzurum Başkonsolosu Soltanzadeh, Fahrizade'ye saldırıyı kınayan Türkiye'ye teşekkür etti Açıklaması

02.12.2020 15:25
İran'ın Erzurum Başkonsolosu Soltanzadeh, Fahrizade'ye saldırıyı kınayan Türkiye'ye teşekkür etti Açıklaması, System.String[]

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Sajad Soltanzadeh, nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'ye yönelik saldırıya ilişkin, "Dost ve kardeş Türkiye devleti ve milletinin bu terör eylemini kınamadaki net tavrı için teşekkür etmeyi kendime bir borç bilirim." dedi.

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Sajad Soltanzadeh, nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'ye yönelik saldırıya ilişkin, "Dost ve kardeş Türkiye devleti ve milletinin bu terör eylemini kınamadaki net tavrı için teşekkür etmeyi kendime bir borç bilirim." dedi.

Soltanzadeh, yaptığı yazılı açıklamada, çarpık ve hain teröristlerin Fahrizade'ye yönelik saldırı ile yalnızca İranlı bilim adamının kalbini değil, aynı zamanda tüm bilim camiasını, akademisyenleri, öğrencileri ve kısacası İran halkını hedef aldığını belirtti.

Fahrizade'nin önemine vurgu yapan Soltanzadeh, şunları kaydetti:

"Şehit Muhsin Fahrizade, sadece ülkemin savunma endüstrisinde değerli hizmetler sağlamakla kalmayan, aynı zamanda ilk yerli Kovid-19 tespit kitinin yapımında ve geliştirilmesinde önemli rol oynayan bir fizikçi, nükleer ve kimyasal savunma uzmanıydı. Bu sayede ülkemin milli aşı ve pandemi karşısındaki milli çabasına ve mücadelesine büyük katkı sağlamıştı. Koronavirüs ile mücadelenin zor döneminde, ABD hükümeti tarafından uygulanan ekonomik terörizm ve insanlık dışı yaptırımlar nedeniyle ülkem halkı, ilaç ve tıbbi ekipman dahil olmak üzere insani yardıma erişimde büyük zorlukla karşı karşıya geliyor. Bütün bu zorbalıklara karşı ve bu zor dönemde bu bilim adamımızın ülkeye hizmetleri paha biçilmez hale gelmiştir."

Soltanzadeh, bu terör ve insanlık dışı eylemin, siyonist rejim tarafından planlandığına, finanse edildiğine ve yürütüldüğüne dair pek çok kanıt bulunduğunu ifade ederek, varlığını, hayatta kalmasını ve gelişmesini, suçta ve bölgedeki Müslüman ülkelerdeki bilim adamlarının ve etkili kişilerin öldürülmesi ve ortadan kaldırılmasında gören söz konusu rejimin, tüm dünyada ve özellikle İslam ülkelerinde birçok terör, cinayet ve suikasta neden ve destekçi olduğuna işaret etti.

Fahrizade'nin öldürülmesinin, uluslararası barış ile güvenliğe yönelik tehdit olduğunu vurgulayan Soltanzadeh, şunları aktardı:

"Bu suikastın yapılması, diplomasi düşmanlarının tedirgin günlerde olduğunu göstermektedir. Amerikalı ve İsrailli savaş yanlıları ve onların bölgesel ortakları, bölgedeki sorunları çözmek için diplomasi penceresinin açılmasını engellemeye, kalan fırsatı da bölgede kaos, savaş ve güvensizlik yaratmak için kullanmaya çalışıyor. Bu suç eyleminin dünya milletleri ve hükümetleri ile uluslararası kuruluşlar tarafından kınanması ve mahkum edilmesi, sadece İran milletinin beklentisi değil, tüm bilinçli vicdanlar, Müslüman milletler, barış aktivistleri ve gerçek insan hakları savunucuları, terörizmle mücadelede çifte standartların bir kenara bırakılmasını ve bu çirkin ve suç eyleminin açıkça kınanmasını bekler."

"İran'da bilim ve bilginin ilerlemesini terör araçlarıyla engelleme fikri yanlış"

Böylece devlet terörizminin, bilim adamlarının öldürülmesi ve ortadan kaldırılmasının, baskıcı hükümetler ve unsurlar tarafından bir uygulama haline gelmeyeceğini belirten Soltanzadeh, şu değerlendirmede bulundu:

"Dost ve kardeş Türkiye devleti ve milletinin bu terör eylemini kınamadaki net tavrı için teşekkür etmeyi kendime bir borç bilirim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop ile Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ?terör eylemini kınadı. İran, dost ülke Türkiye ve tüm İslam aleminin şehitlerini minnetle anıyor, Allah'tan rahmet diliyorum. İran İslam Cumhuriyeti, bölgede ve dünyada barış ve güvenlik düşmanlarının komplolarının farkında olmakla birlikte, doğal olarak kendini savunma hakkına sahip olduğunu ve bu suçlu ve saldırgan eylemin failleri ve amirlerinin cezalandırılmasını hatırlatmak isterim."

Soltanzadeh, İran'da bilim ve bilginin ilerlemesini terör araçlarıyla engelleme fikrinin yanlış olduğunu vurgulayarak, "İran milleti, güvenliğini ve ilerlemesini savunmak için her zamankinden daha kararlı yoluna devam edecek ve bu yönde güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir bölge inşa etmek için tüm hükümetlerin ve dost ulusların ellerini sıkıyor." ifadesini kullandı.

Nükleer, Erzurum, Türkiye, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'ın Erzurum Başkonsolosu Soltanzadeh, Fahrizade'ye saldırıyı kınayan Türkiye'ye teşekkür etti Açıklaması - Son Dakika


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