İran'ın Erzurum Başkonsolosu Soltanzadeh'in "Dünya Kudüs Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika

İran'ın Erzurum Başkonsolosu Soltanzadeh'in "Dünya Kudüs Günü" mesajı Açıklaması

06.05.2021 14:09
İran'ın Erzurum Başkonsolosu Soltanzadeh'in

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Sajad Soltanzadeh, Filistin ve Kudüs sorununun ancak Filistin kanuni topraklarının tüm sahipleri ve sakinlerinin var olduğu ulusal bir referandumla çözülebileceğini belirtti.

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Sajad Soltanzadeh, Filistin ve Kudüs sorununun ancak Filistin kanuni topraklarının tüm sahipleri ve sakinlerinin var olduğu ulusal bir referandumla çözülebileceğini belirtti.

Soltanzadeh, Dünya Kudüs Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Müslümanlarının ilk kıblesi Kudüs'ün 1948'den beri siyonizm tarafından işgal altına alındığını hatırlattı.

Kudüs ve Filistin işgalinin, önce Filistin halkının ve Müslümanların, ardından dünyadaki bütün özgür ve uyanık halkların direnişi ve protestosuyla karşılandığını anlatan Soltanzadeh, "İran İslam Devrimi'nin kurucusu İmam Humeyni, uluslararası toplumun dikkatini Kudüs'ün kaderine çekmek ve Filistin'i suçlu siyonist rejimin pençesinden kurtarmak için 1979'da ramazanın son cuma gününü "Dünya Kudüs Günü" olarak adlandırarak, Filistin halkının yasal ve insani haklarını desteklemek için Müslümanlar ve dünyadaki tüm özgür insanlar arasında dayanışma zemini belirlediler." ifadelerini kullandı.

Soltanzadeh, siyonist rejimin Filistin topraklarını ve komşu Müslüman ülkelerin topraklarını işgali sürdürdüğünü belirterek, siyonist rejimin uluslararası hukuka ve BM kararlarına aykırı olarak haksız yerleşke kurmaya devam ettiğini vurguladı.

"2020'de rejim ordusu 70'den fazla sivili şehit etti"

Başlangıçtan itibaren siyonist rejimin yaklaşık 100 bin Filistinli Müslümanı ve bölgedeki diğer Müslümanları öldürdüğüne işaret eden Soltanzadeh, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2020'de rejim ordusu 70'den fazla sivili şehit etti ve 6 bin 740 kişiyi yaraladı. İsrail güçleri ve siyonist yerleşimciler tarafından 2000'den beri 2 bin 100'den fazla Filistinli çocuk şehit edildi. Binlerce masum Filistinli hala rejimin hapishanelerinde tutuluyor ve insanlık dışı koşullarda barındırılıyor. İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinli esir sayısı 2020'ye kadar 4 bin 400'e ulaştı. Anavatanlarına dönmelerine izin verilmeyen Filistinliler, 2020'nin sonunda yaklaşık 7,2 milyon ile dünyadaki en fazla mülteci konumunda. Anavatanlarına dönüşleri gerekli, insani bir durum ve insan haklarına mutabıktır."

Uluslararası Kudüs Günü'nün, Filistin davasının Müslüman milletler ve hükümetler ile dünyanın özgürlük arayanları tarafından gerçekleştirilinceye kadar gündemde olması gerektiğini vurgulayan Soltanzadeh, "Filistin ve Kudüs sorununun çözülmesi ancak Filistin kanuni topraklarının tüm sahipleri ve sakinlerinin var olduğu ulusal bir referandumla mümkündür." ifadesini kullandı.

Filistin, Erzurum, Kudüs, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'ın Erzurum Başkonsolosu Soltanzadeh'in 'Dünya Kudüs Günü' mesajı Açıklaması - Son Dakika


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