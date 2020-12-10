İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, yeniden iktidarı hedeflediğine dair mesajlar veriyor - Son Dakika

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, yeniden iktidarı hedeflediğine dair mesajlar veriyor

10.12.2020 18:53

İran'da gelecek yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak istediğine dair mesajlar veren eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın, Anayasayı Koruyucular Konseyinden (AKK) adaylık onayı almak yerine halkın arasında ve medyada daha fazla yer bularak oluşturacağı destek dalgasıyla...

İran'da gelecek yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak istediğine dair mesajlar veren eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın, Anayasayı Koruyucular Konseyinden (AKK) adaylık onayı almak yerine halkın arasında ve medyada daha fazla yer bularak oluşturacağı destek dalgasıyla Konseyin vetosunu zorlaştırmayı hedeflediği yorumları yapılıyor.

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, medyada verdiği mesajlarla ve halkla bir araya gelerek, gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağına dair ipuçları veriyor. Son olarak başkent Tahran'daki Şehir Parkı'nı ziyaret eden Ahmedinejad, halkın sorunlarını dinledi ve fotoğraflar çektirdi.

İranlıların "Aday olacak mısınız?" şeklindeki sorularına net yanıt vermeyen Ahmedinejad'a bazı vatandaşların "her şey sizinle düzelecek" demesi dikkati çekti.

Ülkede 2005-2013 yılları arasında iki dönem görev yapan muhafazakar siyasetçi Ahmedinejad, en az bir dönem daha cumhurbaşkanı olma planları yapsa da öncelikle AKK'nın onayını almak zorunda.

Seçimlerde aday olmak isteyenlerin yeterliliğini denetleyen AKK, 2017'de mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye karşı aday olmak isteyen Ahmedinejad'ın adaylığını reddetmişti.

Ahmedinejad ve çevresindeki isimlerin ötekileştirilmesi, dönemin Yargı Erki Başkanı Ayetullah Amuli Laricani ve dönemin Meclis Başkanı Ali Laricani ile mücadeleye girmesiyle doruk noktasına ulaştı.

Eski Yargı Erki Başkanı Laricani'nin döneminde Hamid Bekayi ve Rahim Meşai gibi Ahmedinejad'ın yakınları ve kendisinin döneminde görev yapmış üst düzey isimler, ağır yolsuzluk suçlamalarıyla hapse atıldı.

Ahmedinejad ise 10 yıl boyunca yargıyı yöneten Laricani'yi yargıdaki yolsuzlukların başında yer almakla suçladı.

Yargı Erki Başkanı'nın görevden alınması Ahmedinejad'ın önünü açtı

Eski Yargı Erki Başkanı ve ülkenin son yıllardaki en nüfuzlu ailesinin üyelerinden Sadık Amuli Laricani'nin geçen yıl mart ayında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından görevinden alınması ve Hamaney'den sonra ülkenin lideri olarak gösterilen isimlerden biri olan İbrahim Reisi'nin Yargı Erki Başkanı olarak atanmasıyla Ahmedinejad'a karşı yaklaşım da değişmeye başladı.

Her zaman medyada ön planda olmak isteyen Ahmedinejad, son zamanlarda özellikle yabancı medya kuruluşlarına röportajlar vermeye ve halkla daha sık bir araya gelmeye başladı.

Ahmedinejad'ın röportajlarında, aday olup olmayacağına dair sorulara net yanıt vermezken iktidara dönmek istediğine yönelik mesajlar vermesi dikkatlerden kaçmıyor.

Aday olabilmesi için AKK'nın onayını alması gerektiğinin farkında olan Ahmedinejad, görünen o ki AKK'dan onay alma konusuna odaklanmak yerine kendisi lehinde destek dalgası oluşturabilmek için medyada ve halkın arasında daha fazla yer bulmayı tercih ediyor.

Ahmedinejad'ın bu şekilde hareket ederek, AKK tarafından veto edilmesini zorlaştırmayı hedeflediği yorumları yapılıyor. Geniş halk desteğini almayı hedefleyen Ahmedinejad'ın röportajlarında verdiği mesajlarda kendi döneminde eleştirildiği sivil özgürlüklerden bahsetmesi de bu yorumları destekliyor.

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, yeniden iktidarı hedeflediğine dair mesajlar veriyor
İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, yeniden iktidarı hedeflediğine dair mesajlar veriyor
İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, yeniden iktidarı hedeflediğine dair mesajlar veriyor
İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, yeniden iktidarı hedeflediğine dair mesajlar veriyor

Mahmud Ahmedinejad, Cumhurbaşkanı, Ahmedinejad, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, yeniden iktidarı hedeflediğine dair mesajlar veriyor - Son Dakika


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