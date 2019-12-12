İran'ın eski Cumhurbaşkanı Hatemi:

İran'da reformist hareketin lideri eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, ülkede yönetimsel ve yapısal reformlara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Başkent Tahran'da düzenlenen İran Millet Koalisyonu Partisi 5. Olağan Kongresi'nde, Hatemi'nin gönderdiği yazılı mesaj okundu.

Hatemi mesajında, "Rejimin payidar olması için başta ülke yöneticileri olmak üzere herkes, yönetimsel ve yapısal reformlara ihtiyaç olduğunu kabul etmelidir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu reformların halkın ihtiyaç ve isteklerine uygun olarak cumhuriyet esaslı yönetime göre düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Hatemi, yapılacak düzenlemelere ilişkin, uzmanların eleştirileri ve halkın uyarılarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

"Genel seçimlerde sandığa gidin" çağrısı

Hatemi ayrıca ülkedeki reformistlere şubat ayında yapılacak genel seçimlerde sandığa gitmeleri çağrısında bulundu.

Benzin zammı sonrası yaşanan olaylar nedeniyle ülkenin zor günlerden geçtiğine işaret eden Hatemi, şunları kaydetti:

"İran Meclisi milletvekilleri seçimi, reformların gerçekleştirilmesi imkanına katkı sunacaktır. Reformistleri sandığa gitmeye davet ediyorum."

İran'da 11. dönem milletvekili ve 5. dönemin ilk uzmanlar meclisi seçimlerinin 21 Şubat 2020'de yapılması planlanıyor.