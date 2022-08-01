İranlı muhafazakar siyasetçiden "Sadr pozisyonunu belirlemeli" açıklaması

İran'ın eski Devrim Muhafızları komutanlarından muhafazakar milletvekili Muhammed İsmail Kevseri, Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ı pozisyonunu belirlememekle suçladı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Kevseri, Irak'taki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kevseri, "Sayın Mukteda es-Sadr pozisyonunu belirlemelidir. Bir gün Suudi Arabistan'la bir gün şununla, bir gün bununla." dedi.

Irak'ta tüm Şii grupların bir araya gelmesiyle hükümetin durumunun bir an önce netleşeceğine işaret eden Kevseri, "Irak halkı politikacılardan, ülkelerinde etkin ve açık bir siyaset izlemelerini, toprak bütünlüğüne sahip güçlü bir sistem kurmalarını, böylece gerilimden ve birinin diğerini öldürdüğü olaylardan uzak yönetilmeyi istiyor. Fiili durum, Irak halkının zararına neden oluyor. Irak halkı Sayın Mukteda es-Sadr'ın eylemlerinden pek memnun değil." ifadelerini kullandı.

Sadr yanlıları, Yeşil Bölge'yi basmıştı

Irak'ta Ekim 2021'de yapılan seçimlerden galip çıkan Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr, İran yanlısı partilerle hükümet kurmaya yanaşmamış ve ardından siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.

Koordinasyon Çerçevesi, 25 Temmuz'da başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurmuştu.

Sadr yanlıları, İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı ilan edilen Sudani'yi protesto etmek amacıyla 30 Temmuz Cumartesi günü Yeşil Bölge'ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.

Koordinasyon Çerçevesi bünyesinde bulunan Şii liderlerden Sadr'a diyalog çağrıları yapılmıştı.

Sadr Hareketi yanlıları, "erken seçim, eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin yargılanması ve yargı yönetiminin değiştirilmesini" talep ediyor.