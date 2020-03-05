İran'ın eski Dışişleri Bakan Vekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'ın Eski Şam Büyükelçisi, Dışişleri Bakan Vekili ve Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Şeyhulislam (67), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

İran devlet televizyonunun haberine göre, bir süredir İran'daki Dünya İslam Mezhepleri Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Şeyhulislam, bu akşam Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü başkent Tahran'daki Mesih Danişver Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

ÇOK SAYIDA DEVLET GÖREVİNDE BULUNDU

Milletvekilliği, Şam Büyükelçiliği, Dışişleri Bakan Vekili ve Meclis Başkanı Danışmanı görevlerinde bulunan Şeyhulislam, 4 Kasım 1979'daki ABD'nin Tahran Büyükelçiliği işgalinde de aktif rol oynayan isimlerden biri olarak biliniyor.

DAHA ÖNCE 1 MİLLETVEKİLİ ÖLMÜŞTÜ

İran'da hızla yayılan koronavirüs, kısa sürede devlet erkanından birçok kişiye bulaşmıştı. Daha önce Tahran Milletvekili Dr. Muhammed Ali Ramazani de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 107'YE YÜKSELDİ

İran'da koronavirüs nedeniyle 15 kişi daha yaşamını yitirdi, can kaybı 107'ye, vaka sayısı 3 bin 513'e yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, yaptığı açıklamada, corona virüs nedeniyle ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 92'den 107'ye çıktığını belirtti. Cihanpur, toplam vaka sayısının da 3 bin 513 olduğunu ifade etti.

En çok vakaya Tahran, Kum, İsfahan, Merkezi, Mazenderan ve Gilan'da rastlandığını söyleyen Cihanpur, şu ana kadar koronavirüse yakalanan 739 kişinin de iyileşerek taburcu edildiğini aktardı.

İRAN'DA TÜM OKUL VE ÜNİVERSİTELER KAPATILDI

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin corona virüs tedbirleri kapsamında 20 Mart'a kadar tatil edildiğini söyledi.Vatandaşların tatili fırsat olarak değerlendirmemesini ve seyahat etmemesini isteyen Nemeki, "Gidiş-gelişleri önlemek için sert önlemler alacağız. Vatandaşlardan evlerinde kalmasını rica ediyorum. Bu hafife alınacak bir mesele değildir. Koronavirüsün yayılma hızı ve tesir etme derecesi çok yüksek. Yolculuk çok tehlikeli" diye konuştu.