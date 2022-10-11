İran'ın eski İçişleri Bakan Yardımcısı Taczade'ye 8 yıl hapis cezası - Son Dakika
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İran'ın eski İçişleri Bakan Yardımcısı Taczade'ye 8 yıl hapis cezası

11.10.2022 21:17
İran'ın eski İçişleri Bakan Yardımcısı Taczade'ye 8 yıl hapis cezası

İran'ın eski İçişleri Bakan Yardımcısı ve reformist politikacı Mustafa Taczade, rejim karşıtı faaliyetlerde bulunmak, yalan haber yapmak ve toplum güveliğine karşı açık ve gizli toplantılar gerçekleştirme suçlamalarından 8 yıl hapse mahkum edildi.

İran'ın eski İçişleri Bakan Yardımcısı ve reformist politikacı Mustafa Taczade, rejim karşıtı faaliyetlerde bulunmak, yalan haber yapmak ve toplum güveliğine karşı açık ve gizli toplantılar gerçekleştirme suçlamalarından 8 yıl hapse mahkum edildi.

İran'ın eski İçişleri Bakan Yardımcısı ve reformist politikacı Mustafa Taczade'ye hapis cezası verildi. Taczade'nin avukatı Hoşmand Porbabayi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gözaltında tutulan Taczade'nin 8 yıl hapse mahkum edildiğini duyurdu. Porbabayi, "Mustafa Taczade toplum güvenliğine karşı açık ve gizli faaliyet yürütmekten 5 yıl, yalan haber yapmaktan 2 yıl ve rejim karşıtı faaliyetlerden 1 yıl hapis cezası aldı. Müvekkilimin kesinleşmiş cezası ise 5 yıl" ifadesini kullandı.

Taczade, 8 Temmuz tarihinde "ulusal güvenliğe karşı hareket edip kamuoyunu rahatsız eden yalanlar yaymak" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Taczade, İran'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde İçişleri Bakan Yardımcılığı ve Cumhurbaşkanı Danışmanlığı görevlerini yapmıştı. - TAHRAN

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Kaynak: İHA

Mahkum, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'ın eski İçişleri Bakan Yardımcısı Taczade'ye 8 yıl hapis cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'ın eski İçişleri Bakan Yardımcısı Taczade'ye 8 yıl hapis cezası - Son Dakika
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