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İran'ın eski lideri Humeyni sürgün yıllarında Bursa'da kalmıştı! O ev 20 milyona satışa çıktı - Son Dakika

İran'ın eski lideri Humeyni sürgün yıllarında Bursa'da kalmıştı! O ev 20 milyona satışa çıktı

11.06.2021 14:00

İran'ın eski ruhani liderinin Ayetullah Humeyni'nin 1964 yılında Bursa'da kaldığı ev, 20 milyon liraya satışa çıkarıldı. Ev sahipleri yaptıkları açıklamada 754 metrekare büyüklüğündeki evi, manevi değeri olduğu için İranlı yetkililere satmak istediklerini söyledi.

Ayetullah Humeyni, 1962-1963 yıllarında şah devrinde tutuklandı. Humeyni bir yıl tutuklu kaldıktan sonra 4 Kasım 1964'te Türkiye'ye sürgün edildi. İlk Ankara'ya getirilen Humeyni, orada bir müddet kaldıktan sonra Bursa'ya götürüldü. Bursa'da Çekirge'de ve Setbaşı'nda 2 farklı evde kalan Humeyni'nin Karaağaç Mahallesi Sakaldöken Caddesi'nde kaldığı ev, 20 milyon liraya satışa çıkarıldı. Birbirinden bağımsız üç daire ve geniş bir bahçesi bulunan evin büyüklüğü 754 metrekare.

İran'ın eski lideri Humeyni'nin sürgün yıllarında Bursa'da kaldığı ev 20 milyona satışa çıktı

"AHMEDİNEJAD DA SATIN ALMAK İSTEMİŞTİ"

Daha önce İran'dan yetkililerin evle ilgilendiği, fakat satışın gerçekleşmediğini belirten mülk sahibi Kemal Eroğlu, "1964'te Bursa'ya gelen Humeyni yaklaşık 6-7 ay bizim evde kalmış. Ulucami'ye sık sık gidip geldiği için oraya yakın bir ev olduğu için burayı tercih etmiş. Zaten İran'dan belgesel çekmek için geldiler. Yakın tarihte İran konsolosluğundan geldiler. İran'ın 6. Cumhurbaşkanı Prof. Dr. Mahmud Ahmedinejad da ziyaret etmişti. Bize satar mısınız diye sormuştular. O zaman satmayı düşünmedik. Şimdi ise satacağız" dedi.

İran'ın eski lideri Humeyni'nin sürgün yıllarında Bursa'da kaldığı ev 20 milyona satışa çıktı

"ÖNCELİĞİMİZ İRANLI YETKİLİLER"

20 milyon TL'ye evi satacaklarının altını çizen Eroğlu, "754 metrekare, 3 katlı ve büyük bir bahçeye sahip. 3 kat birbirinden müstakil. Önceliğimiz İran yetkililerine satmak isteriz. Çünkü burada manevi bir değer var. Daha önce farklı yerlerden teklif gelmişti. Şu an bütün tekliflere açığız" diye konuştu.

İran'ın eski lideri Humeyni'nin sürgün yıllarında Bursa'da kaldığı ev 20 milyona satışa çıktı

"İÇİ RESTORE EDİLDİ"

Mahalledeki eski esnafların ve komşuların Humeyni'yi hatırladıklarını ifade eden Eroğlu, "Bu mahallede bu bilinen bir şey. Evde ondan bir iz yok. Çünkü sürgündeki bir adamın gizli kaldığı bir ev burası. O zamanlar bu evin sahibinin iki evi varmış. Biri Çekirge'de, biri de burasıymış. Çekirge'de 4, burada 7 ay kaldığı söyleniyor. Dedemler 1980'lerde alıyor evi ve alırken bu durumdan haberdardılar. Dedem evi aldıktan sonra dış cephesi olduğu gibi kalsa da içi restore edildi" diye konuştu.

İran'ın eski lideri Humeyni sürgün yıllarında Bursa'da kalmıştı! O ev 20 milyona satışa çıktı

Ayetullah Humeyni, Ankara, Bursa, İran, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İran'ın eski lideri Humeyni sürgün yıllarında Bursa'da kalmıştı! O ev 20 milyona satışa çıktı - Son Dakika Ekonomi


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