İran'ın eski Suriye Büyükelçisi Şeyhülislam, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Politika İran'ın eski Suriye Büyükelçisi Şeyhülislam, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'ın eski Suriye Büyükelçisi Şeyhülislam, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

6 saat önce

İran'ın eski Suriye Büyükelçisi Hüseyin Şeyhülislam, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

İran'ın eski Suriye Büyükelçisi Şeyhülislam, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti, System.String[]

İran'ın eski Suriye Büyükelçisi Hüseyin Şeyhülislam, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.


İran'ın eski Suriye Büyükelçisi ve İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in bir önceki danışmanı Hüseyin Şeyhülislam'ın korona virüsü nedeniyle yattığı hastanede 67 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.


İran İslam Koalisyonu Partisinin Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve Tahran milletvekili Fatıma Rehber'in de korona virüsü nedeniyle komada olduğu açıklanmıştı.


İran Meclis Başkan Yardımcısı Abdulrıza Mısri, daha önce yaptığı açıklamada 23 milletvekilinde korona virüsü görüldüğünü duyurmuştu. - TAHRAN

Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:40 Kaynak: İHA
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