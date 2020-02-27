Son dakika: İran'da Humeyni'nin eski temsilcisi Hadi Hüsrevşahi koronavirüsten hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son dakika: İran'da Humeyni'nin eski temsilcisi Hadi Hüsrevşahi koronavirüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika: İran'da Humeyni'nin eski temsilcisi Hadi Hüsrevşahi koronavirüsten hayatını kaybetti

6 saat önce

Son dakika: İran'ın önde gelen din adamlarından Humeyni'nin eski temsilcisi ve eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, Hüsrevşahi, dün Kovid-19 şüphesiyle başkent Tahran'daki Mesih Danişver Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kovid-19 testi pozitif çıkan Hüsrevşahi 81 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

2 YIL HUMEYNİ'NİN TEMSİLCİLİĞİNİ YAPTI

Tebriz'de 1939 yılında doğan Hüsrevşahi, 1979'daki devrim sonrasında İslami İrşad ve Kültür Bakanlığı'nda iki yıl boyunca Devrim lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin temsilciliğini yapmıştı. Hüsrevşahi, bir dönem İran'ın Kahire Temsilciliği'nin Başkanı ve İran'ın Vatikan Büyükelçisi görevinde de bulunmuştu.

ÖLÜ SAYISI 26'YA YÜKSELDİ

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 3 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısı 26'ya, vaka sayısı 245'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu, dün yaptığı açıklamada ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a, vaka sayısının 139'a yükseldiğini duyurmuştu.

İRANLI BİR YETKİLİ DAHA VİRÜSE YAKALANDI

Öte yandan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur da koronavirüse yakalandığı duyurdu. Aynı zamanda Kum Milletvekilli olan Zünnur, yayınladığı video kaydında yapılan testlerinin pozitif çıktığını ve karantina altında olduğunu ifade etti.

Zünnur, virüsün yayılmakta olduğunu ancak endişe edilmemesi gerektiğini vurgulayarak koronavirüsü yeneceklerini kaydetti.

Son dakika: İran'da Humeyni'nin eski temsilcisi Hadi Hüsrevşahi koronavirüsten hayatını kaybetti
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Vatikan, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:38 Kaynak: AA
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