İran'da SU-22 tipi savaş uçağı düştü - Son Dakika
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İran'da SU-22 tipi savaş uçağı düştü

03.08.2022 12:13
İran'da SU-22 tipi savaş uçağı düştü

İran'ın Fars eyaletinin merkezi Şiraz şehrindeki Şiraz Hava Üssü'nden havalanan SU- 22 tipi savaş uçağının teknik arıza nedeniyle düştüğü bildirildi.

İran'ın Fars eyaletinin merkezi Şiraz şehrindeki Şiraz Hava Üssü'nden havalanan SU- 22 tipi savaş uçağının teknik arıza nedeniyle düştüğü bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay Kuvvetleri konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri'ne ait SU-22 tipi savaş uçağının Şiraz Hava Üssü'nden havalandığı sırada meydana gelen teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtildi.

Fırlatma koltuğu sistemini kullanan pilotların kazadan kurtulduğu aktarıldı.

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Kaynak: AA

Devrim Muhafızları, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da SU-22 tipi savaş uçağı düştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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