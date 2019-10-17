Son Dakika Haberleri: İran'ın Fars Haber Ajansı kimyasal silah iftirasını haber yaptı
Son Dakika Dünya İran'ın Fars Haber Ajansı kimyasal silah iftirasını haber yaptı

İran'ın Fars Haber Ajansı kimyasal silah iftirasını haber yaptı

30 dakika önce

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nda kimyasal silah kullandığı iftirasını, İran'ın Fars Haber Ajansı'nın haberleştirerek yayınladığı ortaya çıktı.

İran'ın Fars Haber Ajansı kimyasal silah iftirasını haber yaptı, System.String[]

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nda kimyasal silah kullandığı iftirasını, İran'ın Fars Haber Ajansı'nın haberleştirerek yayınladığı ortaya çıktı.

Fars Haber Ajansı'nda yayımlanan ve 'yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre' ibaresiyle yapılan haberde, Resulayn'da yerleşim bölgesine kimyasal silah atıldığı, çok sayıda kişinin yanık nedeniyle Haseke kentindeki hastaneye kaldırıldığı yazıldı. Haberde kullanılan bombanın fosfor bombası olduğu da iddia edildi. Hiçbir somut delile ve gerçek kaynağa dayandırılmadan 'yerel kaynaklar' ibaresiyle yapılan haberde, uluslararası kamuoyunda ve sosyal medyada Türkiye aleyhine yanlış algı oluşturulmaya çalışıldı.

Sosyal medyada da çeşitli fotoğraf ve görüntüler de paylaşılarak, Türkiye'nin fosfor bombası kullandığı iddia edilmişti.

"KİMYASAL SİLAH KULLANIP SUÇU BİZE ATACAKLARINA DAİR BİLGİLER VAR"

Kimyasal silah iddiasıyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bölgede hızla değişen ve gelişen durum beraberinde birtakım sıkıntıları da getiriyor. Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler geliyor. TSK'nin envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ayrıca, terör örgütünün sivillere yönelik yapacakları toplu saldırılarla da bölgede DEAŞ tehdidinin devam ettiğine yönelik bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler de mevcut" demişti.

Yakıcı ve öldürücü etkiye sahip fosfor bombasının kullanılması uluslararası savaş kanunlarına göre yasaklanmış bulunuyor.

Fars Haber Ajansı'nın yaptığı haber aşağıdaki linkten ulaşılabiliyor.

https://www.farsnews.com/news/13980725000042/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%7C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87


İran, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:18 Kaynak: DHA
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