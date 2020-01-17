İran'ın füze saldırısında beyin sarsıntısı geçiren Amerikalı askerler tedavi altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'ın füze saldırısında beyin sarsıntısı geçiren Amerikalı askerler tedavi altına alındı - Son Dakika Dünya

İran'ın füze saldırısında beyin sarsıntısı geçiren Amerikalı askerler tedavi altına alındı

6 saat önce

İran'ın füze saldırısında beyin sarsıntısı geçiren Amerikalı askerler Almanya'da tedavi altına alındı

İran'ın füze saldırısında beyin sarsıntısı geçiren Amerikalı askerler tedavi altına alındı, System.String[]

ABD'nin Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlediği füze saldırısında, beyin sarsıntısı belirtileri gösteren 11 askerin Almanya ve Kuveyt'teki askeri sağlık merkezlerine sevk edildiğini açıkladı.


CENTCOM Sözcüsü Albay Bill Urban, "İran'ın 8 Ocak'ta el-Esed üssüne düzenlediği saldırıda herhangi bir ABD askeri ölmezken, birkaç asker patlamadan kaynaklı beyin sarsıntısı belirtileri üzerine tedavi altına alındı ve tedavileri sürmektedir." ifadelerini kullandı.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Irak, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:28 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Ukrayna Başbakanı, İran'da düşürülen yolcu uçağı sonrası istifa etti 8 yıl sonra ilk kez Cuma namazı kıldıran Hamaney'den Trump'a sert sözler: Soytarı Obez DEAŞ üyesi, yakalandığı sığınaktan kamyonla götürüldü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 15:02:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'ın füze saldırısında beyin sarsıntısı geçiren Amerikalı askerler tedavi altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]