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İran'ın füze saldırısında beyin sarsıntısı geçiren Amerikalı askerler tedavi altına alındı
6 saat önce
İran'ın füze saldırısında beyin sarsıntısı geçiren Amerikalı askerler Almanya'da tedavi altına alındı
ABD'nin Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlediği füze saldırısında, beyin sarsıntısı belirtileri gösteren 11 askerin Almanya ve Kuveyt'teki askeri sağlık merkezlerine sevk edildiğini açıkladı.
CENTCOM Sözcüsü Albay Bill Urban, "İran'ın 8 Ocak'ta el-Esed üssüne düzenlediği saldırıda herhangi bir ABD askeri ölmezken, birkaç asker patlamadan kaynaklı beyin sarsıntısı belirtileri üzerine tedavi altına alındı ve tedavileri sürmektedir." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:28
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