İran'ın füze saldırısında beyin travması geçiren ABD'li asker sayısı 100'ü geçti - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'ın füze saldırısında beyin travması geçiren ABD'li asker sayısı 100'ü geçti - Son Dakika Dünya

İran'ın füze saldırısında beyin travması geçiren ABD'li asker sayısı 100'ü geçti

6 saat önce

İran’ın Irak’taki Amerikan üssüne gerçekleştirdiği saldırı 100’den fazla Amerika Birleşik Devletleri (ABD) askerinde travmatik beyin hasarına sebep oldu.

İran'ın füze saldırısında beyin travması geçiren ABD'li asker sayısı 100'ü geçti, System.String[]

İran'ın Irak'taki Amerikan üssüne gerçekleştirdiği saldırı sonrasında 100'den fazla Amerika Birleşik Devletleri (ABD) askerinde travmatik beyin hasarı oluştu. Amerikalı yetkililer geçtiğimiz ay 64 olarak tespit edilen beyin travması geçiren asker sayısının 100'ü aştığını bildirdi.


Reuters'in haberine göre ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ise bu konuda yorum yapmadı. Ancak daha önceki açıklamasında beyin travması belirtilerinin sonradan ortaya çıkabileceğini ve bu sayının artabileceğini duyurmuştu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Irak, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:29 
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