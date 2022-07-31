Umman Denizi'nde 5,5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Umman Denizi'nde 5,5 büyüklüğünde deprem

31.07.2022 18:31
Umman Denizi'nde 5,5 büyüklüğünde deprem

İran'ın güney doğusunda yer alan Umman Denizi'nde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın güney doğusunda yer alan Umman Denizi'nde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Ulusal Sismografi Merkezi, 5,5 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 18: 12'de meydana geldiğini kaydetti.

Depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bilgisi de paylaşıldı.

İran'ın, depremin merkezine en yakın şehrinin 252 kilometre mesafedeki Sistan-Belucistan eyaletinin Sirkan kenti olduğu belirtildi.

Depremde herhangi bir zararın oluşup oluşmadığına dair bilgi verilmedi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Umman Denizi'nde 5,5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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